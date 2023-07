GVH: újabb fejlesztések jönnek az árfigyelőnél Egy hét alatt elérte a 25 milliót az összes letöltések száma a Gazdasági Versenyhivatal által működtetett árfigyelő oldalon – közölte szombaton a versenyhatóság. A honlapot létrehozó munkacsoport már dolgozik a fejlesztéseken, amihez a fogyasztók javaslatait, észrevételeit is felhasználják. Lesz elmenthető bevásárlólista, kalkulátor, valamint fejlesztik az okostelefonokon történő megjelenítést és az árfigyelő térképes funkcióját is. Azt is írták, hogy már az első napokban több termékcsoportban (tojás, kenyér, sertéshús) árcsökkentéseket, különböző akciókat hajtottak végre a boltok, "az egyik kiskereskedelmi lánc kifejezetten az árfigyelő indulásával összehangolva csökkentette több mint 100 termékének a fogyasztói árát".