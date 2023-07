Újabb 20 termékkategóriára biztosít extra kedvezményt a Penny – közölte a kiskereskedelmi lánc csütörtökön. Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy

június 13-tól, csütörtöktől a kötelező 20 kategóriát kiegészítve további 20 árucsoportra terjeszti ki akcióit.

Tovább csökkenti az árait a Penny, ezúttal 30 százalékos engedményt ad. Fotó: Penny

Csütörtöktől olyan kategóriákra is él a kedvezmények köre, amelyek nem tartoznak a kötelezően előírt akciós termékcsoportok közé. A négy héten át tartó, hetente frissülő akció során többek között

tisztítószerekkel,

háztartási papírárukkal,

konzervekkel,

fagylalttal

és nassolnivalókkal egészül ki az akciós termékek választéka.

Mekkora kedvezményeket alkalmaz a Penny?

A vásárlók így összesen már 40 árucsoportban találhatnak kedvező ajánlatokat. A Penny azt ígérte, az újonnan leakciózott termékeknél legalább 30 százalékos engedményt alkalmaz. „Az eddigi 20 – többnyire alapvető élelmiszereket lefedő – termékkörben előírt 10 százalékos kötelező árcsökkentésen felül eddig is nagyobb kedvezményeket kínáltunk. Továbbra is havonta ezer terméket kínálunk jelentős árleszállítással, ezzel is segítve a hazai családokat” – mondta Kazatsay Eszter, a német hátterű diszkont magyarországi kommunikációs vezetője.

A Penny már annak is kedvezményt ad, akinek születésnapja van

Ezzel nincs vége a Penny leárazásának. Úgy tűnik, tényleg mindent bedob, hogy megszólítsa a vásárlókat. Így például annak,

akinek születésnapja van, 10 százalékos kupont ad.

Igaz, csak akkor, ha a Penny-kártyát is használja. A hűségprogramba regisztrálóknak további havi 150 kedvezményes ajánlatot biztosít a vállalat mind a 229 magyarországi üzletében. Az újonnan belépőknek egyszeri, 1000 forintos engedmény is jár. Hogy mindennek van-e ahhoz köze, hogy az árfigyelő honlap első összesítései szerint a Penny az egyik legdrágább hazai bolt, azt csak feltételezni lehet.