Közel 50 milliárd forinttal nagyobb értékű megrendelést adott az Aldi a magyar beszállítóknak 2022-ben, mint 2021-ben – erről is beszélt Bernhard Haider, az Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. országos ügyvezető igazgatója egy csütörtöki sajtótájékoztatón.

Az Aldi a magyar beszállítók mellett döntött és újabb hazai élelmiszeripari cégekkel szerződne (Fotó: Kallus György / Világgazdaság)

Ezen a magyarországi diszkontlánc alapvetően arról számolt be, hogyan teljesült a két évvel ezelőtti vállalása arra vonatkozóan, hogy

kizárólag magyar friss húst és tojást kínál a szortimentjében,

illetve 65 alapvető tejtermékét (konvencionális tej, trappista sajt, tejföl, kefir, natúr joghurt, stb.) is hazai forrásból szerzi be. Fontos, hogy nem csak az Aldi állítja, hogy maradéktalanul betartotta az ígéretét: az eseményen résztvevő Nagy István agrárminiszter, Éder Tamás, a Felelős Élelmiszergyártók Szövetségének elnöke, Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke, illetve Harcz Zoltán, a Tej Terméktanács ügyvezető igazgatója is megerősítette mindezt.

Az Aldi vezetője egyúttal bejelentette, hogy a jövőben is fenntartják, hogy ezekben a kategóriákban csakis magyar beszállítókra támaszkodnak. Sőt, a magyar termékek arányának növelése érdekében újabb élelmiszereknél keresnek hazai partnereket. Pedig Bernard Haider nem csinált titkot belőle, hogy a kedvezőtlen gazdasági folyamatok hatására az ő ajtajukon is erősen kopogtat az import, amely ráadásul olcsóbb a magyarnál. "Az elmúlt két évben számos esetben kaptunk ajánlatot a hazai beszerzésnél alacsonyabb áron import termékre. Ezeknek a minősége azonban jellemzően elmarad a magyar termékektől és bár kétszámjegyű értékkel lettek volna olcsóbbak, az Aldi tartotta magát a korábbi vállalásához és a magyar minőség mellett tette le a voksát" – fogalmazott. Erről Győrffy Balázs azt mondta, hogy

az Aldi ellenállt a kísértésnek,

más boltok azonban nem. Erre mindegyik felszólaló, Nagy István, Éder Tamás és Harcz Zoltán is kitért, de konkrétan nem nevezték meg, melyik kiskereskedelmi szereplő választotta inkább az import termékeket a hazaival szemben.

A Világgazdaság úgy tudja, hogy a kritika a Lidlnk szólt, amely az Aldihoz hasonlóan ugyancsak vállalás tett a magyar beszállítói kör megerősítésére, de végül ez eddig elmaradt a szakmai szervezetek megítélése szerint. Győrffy Balázs meg is jegyezte: reméli, hogy más boltok is figyelemmel követik a csütörtöki sajtótájékoztatót, amit az Aldi egyik fővárosi, VIII. kerületi üzletébe szerveztek. "Máshová is szívesen elmennénk, hogy beszámoljunk az elért eredményekről" – tette hozzá.

Az Aldi mindenesetre komolyan vette a magyar beszállítókkal való kapcsolat javítását.

A nyári szezonban a zöldség-gyümölcs kínálatának mintegy 80 százaléka hazai termelőktől érkezik.

A pékáruszortiment zömét 18 magyar pékség biztosítja.

A friss hús esetében több mint kétszeresére nőt a magyar partnereknek leadott rendelés az elmúlt két évben, ez 14 milliárd forintos plusz.

A magyar forrású tejtermékeknél ugyanez plusz 11 milliárdot mutat. Ebben a kategóriában az Aldi 50 százalékkal növelte a hazai beszállítók számát és nekik 5 milliárdos megrendelés adott.

Úgy tűnik, a vásárlók honorálták az Aldi döntését, legalábbis ez a következtetés vonható le abból, hogy 2022-ben a diszkontok között az Aldi érte el a legnagyobb növekedést a forgalomban. Az üzletlánc tovább növekedne: 3 milliárd forintból valamennyi egységében modernizálja a húshűtőket, ezzel pedig 20 százalékkal szélesíti a frisshús kínálatát.

Nagy István azt hangsúlyozta, hogy az Aldi az elmúlt 15 évben 240 milliárd forint értékben ruházott be, mára több mint 6 000 főt foglalkoztat. Összesen 260 magyar céggel áll szerződésben, ami a teljes beszállítói körének a 60 százaléka.

A fogyasztóktól azt kérte, vásároljanak tudatosan, ne csak azt nézzék, melyik termék a legolcsóbb és hogy melyik bolt van a legközelebb.

Hangsúlyozta, a magyar kormány stratégiai ágazatként tekint a mezőgazdaságra, ezért 80 százalékos nemzeti kiegészítő finanszírozást biztosít az EU-s források mellé. Ennek köszönhetően háromszor több pénz áll rendelkezésre, mint az előző uniós ciklusban. Arról is beszélt, hogy a magyar élelmiszer nemzetközi szinten is versenyképes, a kormányzat pedig elkötelezett amellett, hogy minél több forrást biztosítson a szektor fejlesztéséhez. Ugyanakkor a hazai élelmiszeripar a magyar gazdák legfontosabb és legbiztosabb piaca. Ezért az élelmiszeripar fejlesztésére a következő években további 400 milliárd forint támogatás áll majd rendelkezésre a közös agrárpolitika stratégiai terv keretében. A pályázatok várhatóan 2024 első negyedévében indulnak.

Harcz Zoltán azt emelte ki, hogy a tejfeldolgozók nehéz három éves periódus télnek. Európában tejfelesleg keletkezett, ezt a nyomást érzik a bőrükön. Ezen felül itthon mintegy 10 százalékkal csökkent a tejtermékek fogyasztása, kína pedig már nem vásárol olyan sokat, mint eddig. A sajtnál és a túrónál az első félévben a tavalyi hasonló időszakhoz képest 10 ezer tonnás visszaesést mértek a hazai előállításban, miközben a nagykereskedelmi import 5 ezer tonnával nőtt. A trappistánál havi 500-600 tonna a mínusz. "Ezért nagyon fontos, hogy az Aldi kitart a hazai mellett a félkemény sajtoknál is" – emlékeztetett. Éder Tamás ugyancsak felhívta a figyelmet a magyar termékek tudatos fogyasztására, ami végső soron megőrzi a munkahelyeket. Csakhogy ehhez elengedhetetlen, hogy a magyar termékeket le lehessen venni a polcokról. Megemlítette, hogy a magyar termékek az elmúlt években polcfelületeket veszítettek, és ennek versenyképességi okai is voltak. Ezért lényeges a kormány 750 milliárdos forrásígérete agrárfejlesztésekre. A másik fontos ígéret pedig a kiskereskedelem szereplőitől érkezett, hogy döntően a magyar eredetű termékeket részesítik előnyben. Az elmúlt két évben az élelmiszeripari szereplők belföldi értékesítése meghaladta a kiskereskedelmi forgalom növekedését, ami azt mutatja, hogy sikerült részben visszaszerezni a polcokat.

Csakhogy az idén sokkal rosszabb a helyzet.

Ezeknél a társaságoknál minden hónapban nagyobb a belföldi értékesítés visszaesése annál, mint amennyivel a kiskereskedelmi fogyasztás zuhan. Ezért fontos, hogy az Aldi tartja a szavát. Azokat a szereplőket, amelyik viszont nem tartják, szembesíteni fogják a vállalásaikkal.