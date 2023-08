Tovább terjeszkedik Magyarországon a Jysk kiskereskedelmi üzletlánc – jelentette be a skandináv gyökerű társaság. Ráadásul rögtön dupla bővítésről döntöttek, hiszen két új áruházat nyitottak meg augusztus végén.

Egyszerre két új boltot nyitott a Jysk Magyarországon. Fotó: Shutterstock

Az új helyszíneket

a budapesti agglomerációban jelölték ki, Solymáron és Móron.

A Jysk nem most kezdte a terjeszkedést: a 2022–2023-as pénzügyi évben már egy új áruházat átadott Nagyatádon és azt tervezi, hogy 2023 végéig újabb két üzlete nyílik meg. Ezzel párhuzamosan pedig folyamatosan újulnak meg a meglévő egységek is. Jövő év végéig világszerte a vállalat minden áruháza, több mint 3300 egység újul meg 48 országban. Ennek keretében Magyarországon 2023. augusztus végéig összesen már 67 áruház üzemel az új koncepciónak megfelelően. A projekt kétezredik átalakított áruháza egyébként Gödöllőn nyílt újra június 21-én.

Milyen a legújabb Jysk áruház?

Az új áruházak helyszíne egyelőre nem ismert, csupán annyi, hogy az egyik Budapesten, a másik valahol vidéken lesz. Azt is tudni, hogy mindkettő több mint 900 négyzetméteres alapterületű lesz. A 3.0-s koncepció jegyében a bútorok közötti eligazodást három bemutatószoba segíti majd, de külön matracstúdiót is kialakítanak. Szimeiszter Sándor, a Jysk Magyarországért, Ausztriáét és Görögországért felelős country directora arról beszélt, hogy az online vásárlások felpörgése mellett továbbra is jelentős az igény a fizikai áruházakra. A láncnak itthon 94 boltja működik, a most átadott két új egységgel pedig tovább erősítették jelenlétüket az agglomerációban és Fejér vármegyében.

Mit kel tudni a Jyskről?

Az alapító, Lars Larsen első boltját Dániában hozta létre még 1979-ben. A Jysk ma már 30 ezer munkatárssal rendelkezik. A csoport forgalma a 2021–22-es gazdasági évben 4,87 milliárd euró volt. Magyarországon több mint ezer munkavállalója van és 94 üzlettel rendelkezik. A magyar leány a 2021–22-es gazdasági évben 67,6 milliárd forint árbevételt ért el, ami 19 százalékos növekedést jelent.