Sneaker resell, a milliárdos üzletág

Második esélyt, ezzel együtt sokszor magasabb árat is jelent mindazok számára a resell piac, akik nem jutottak hozzá egy-egy új limitált szériás sneakerhez (sportcipő, beleértve a tornacipőket is). A kereslet sokszor meghaladja a kínálatot, ez pedig árfelhajtó tényező. A beszerzésre több platform is kínálkozik.

24 perce | Szerző: M. Orbán András

