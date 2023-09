A baromfi és sertés frisshúsok kizárólag magyar beszállítóktól érkeznek a Lidlbe – ezt az önkéntes vállalást tette kevesebb mint két éve a Magyarországon piacvezető kiskereskedelmi lánc. A 2021. november végi bejelentésről sajtóközlemény is készült, ami azóta is elérhető a Lidl saját felületén.

Két éve még azt ígérte a Lidl, hogy csak magyar beszállítókkal dolgozik a baromfi és sertés frisshús kategóriában. Fotó: Világgazdaság

Ebben egyebek mellett az olvasható, hogy a Lidl

arra törekszik, hogy minél több magyar terméket kínáljon, és ezáltal a magyar gazdák és a hazai gazdaság partnereként lépjen fel,

a széles választék mellett rendkívül gazdag, kizárólag hazai baromfi és sertés frisshúskínálattal rendelkezik,

rendkívül büszke arra, hogy az állandó kínálatában szereplő baromfi és sertés frisshúsok 100 százaléka magyar beszállítóktól érkezik,

a magyar családoknak ez garancia a frissességre, a minőségre és a fenntarthatóságra,

míg a beszállítóiknak stabilitást és folyamatos bevételi forrást jelent.

A Lidl közlése óta tehát két év sem telt el, de most mégis azt tapasztalja az egyszeri vásárló, hogy a német hátterű diszkontlánc polcait olcsó német és lengyel import árasztotta el a sertés és a baromfi termékkategóriában, a 100 százalékos magyar beszállítói aránynak pedig nyoma sincs.

Mit kell tudni a Lidlben kitört, külföldi hússal kapcsolatos botrányról?

A Világgazdaság szerdán számolt be arról, hogy a Lidl boltjaira országszerte irreálisan nyomott árú német sertésdarálthús-szállítmányt öntöttek rá, ami jellemzően 10-30 százalékkal olcsóbb, mint a hasonló kategóriájú magyar termék. Talán nem kell különösebben kifejteni, hogy a mostani kiélezett gazdasági helyzetben, amikor a fogyasztói fő preferencia az ár, nehéz elképzelni olyan magyar vásárlót – még ha tudatos is –, aki ne a német árut választaná ekkora árelőny mellett.

Tehát a Lidl lépése egyrészt értelemszerűen magyar árut szorít ki, másrészt olyan árversenybe hajszolja bele a rivális kiskereskedelmi láncokat és azok magyar beszállítóit, ami rövid távon is súlyos károkat okozhat a magyar hús- és vágóiparnak. Nem véletlen, hogy ez az olcsó árukészlet nem a német piacon kötött ki, ott ugyanis hasonló negatív hatásokat eredményezne.

A Lidl ezzel a magyar beszállítók ellen lépett fel, határozottan azt üzenve nekik, hogy majd én megtanítalak benneteket, hogyan ajánljatok alacsonyabb árat. Amit most látunk, az egy nagyon csúnya háború kezdete

– fogalmazott lapunknak az ügyre rálátó piaci forrásunk. Kerestük a Lidlt is, hogy megmagyarázzák, hogyan és miért hozták be a német importot Magyarországra, de a cég akkor üzleti titokra hivatkozva elhárította az érdeklődést.

Nemcsak német sertéshúst, hanem lengyel pulykahúst is kínál a Lidl

Csütörtökön azonban ismét írásban fordultunk a céghez, miután forrásaink lapunk figyelmébe ajánlották a Lidl kétéves ígéretét a magyar beszállítói kör kizárólagosságáról. Ezúttal azt kérdeztük, hogy

továbbra is áll-e a vállalásuk, és él-e a magyar beszállítók kizárólagossága a baromfi és sertés frisshúsok kategóriájában?

Amennyiben változtattak rajta, mikor és mi ennek az oka?

Hogyan tekintenek jelenleg a magyar beszállítókra?

Tartós kínálat marad-e náluk a jövőben az importhús?

Az utóbbi már csak azért is indokolt felvetés, mert a német darált sertéshússal párhuzamosan az is kiderült, hogy a Lidl országos kínálatában például lengyel darált pulykahús, illetve lengyel darabolt sertéstarja és sertéskaraj is elérhető.

Friss darált pulykahús a Lidlben Lengyelországból. Fotó: Világgazdaság

Megszólalt a Lidl: az infláció letöréséért hoz be olcsó külföldi húst

A Lidl erre a megkeresésre már részletesen reagált. Tőzsér Judit vállalati kommunikációs vezető először is a külföldi húsok olcsóságára tért ki. Azzal érvelt, hogy a Lidl célul tűzte ki, hogy „Magyarország kormányának törekvéseivel összhangban letörje az inflációt, és ezáltal támogassa a magyar családokat”. Az infláció letörésében és a magyar vásárlók támogatásában vívott harchoz pedig

a Lidl az alacsony árak biztosításával tud hozzájárulni, a vállalat ugyanis, ahogyan eddig is, elsősorban a vásárlók érdekeit tartja szem előtt

– magyarázta.

A Lidl a magyar beszállítóknak tett ígéretéről: megváltozott a gazdasági helyzet

Ezt követően a magyar beszállítóknak tett vállalásukat értékelte. Szerinte a vállalat kiemelten kezeli magyar beszállítói partnereit, és továbbra is azon dolgozik, hogy az együttműködés töretlen legyen, hiszen a magyar termékeknek központi szerepük van az áruházlánc termékkínálatában. Csakhogy azt is kiemelte, hogy a diszkontlánc 2021. novemberi vállalása óta nagymértékben megváltozott a gazdasági helyzet. A háború kitörése, az infláció, valamint az energetikai árak drasztikus növekedése mind hatással volt az élelmiszer-kiskereskedelmi piac működésére. Ezzel indokolta, hogy az áruházlánc kínálatában elérhetők importhúsok is. Mindez természetesen ténykérdés, de az is, hogy más magyarországi kiskereskedelmi lánc (például az Aldi) ugyanilyen körülmények között ellenállt a kísértésnek, és nem hozott be külföldi frisshústerméket Magyarországra, hiába lett volna jóval olcsóbb a magyarhoz képest.

Mindenesetre Tőzsér Judit szerint a külföldi húsok szintén kiváló minőséget képviselnek, ráadásul ezekben a nehéz időkben tetemes megtakarítást jelenthetnek a háztartások számára. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a friss szárnyasok, a friss sertés és a friss marhahúsok döntő többsége továbbra is magyar partnereiktől érkezik, és a jövőben is az a céljuk, hogy a hazai beszállítóikkal közösen hozzájáruljanak a magyar gazdaság fejlődéséhez.

Hiába a külföldi hús, a Lidl rekordot döntött a magyar beszállítókkal

Végezetül a cég kommunikációs vezetője arra is rámutatott, hogy a Lidl Magyarország mintegy 500 magyar beszállítóval dolgozik együtt, akiktől a 2022-es gazdasági év során

rekordösszegben, a 2021-es gazdasági évhez képest 124 milliárd forinttal magasabb értékben vett át terméket.

A frisshús kategóriánál szintén minden eddiginél nagyobb mértékben, több mint 28 milliárd forinttal növekedett a hazai partnereknek leadott rendelés értéke a 2021-es évhez képest. Azt is jelezte, hogy mindezeken túl a friss húsok exportjához is jelentős mértékben hozzájárult a vállalat: a 2022-es gazdasági évben a Lidl 6,4 milliárd forint értékben juttatott el közel ötven különböző terméket kilenc európai országba. „Mindez jól tükrözi, hogy a Lidl Magyarország mindent megtesz annak érdekében, hogy magyar beszállítói mellett álljon, és az élvonalból támogassa a magyar gazdaságot” – összegzett Tőzsér Judit.