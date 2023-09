Külföldről származó olcsó baromfihúsok is megjelentek a Lidl magyarországi bolthálózatában – hívta fel a figyelmet a Baromfi Termék Tanács (BTT). A szakmai szervezet szerint a Magyarországon piacvezető üzletlánc károkat okoz beszállítóinak, a baromfipiac hazai szereplőinek.

Az olcsó német sertéshús után olcsó lengyel baromfihús árasztotta el a Lidl polcait (Fotó: Kallus György/VG)

Pláne, hogy korábbi vállalásában a Lidl ígéretet tett rá, hogy

a baromfi és sertés frisshúsok kizárólag magyar beszállítóktól érkeznek a polcaikra.

Az a hetekben már kiderült, hogy a sertéshús kategóriában a Lidl mindezt már nem tartja be. Akkor a német hátterű diszkont olcsó német sertés darálthússal borította el az országos hálózatát, ami 10-30 százalékkal volt alacsonyabb árazású, mint a hasonló magyar termékek. Arra is voltak jelek, hogy a baromfinál is felülírták a vállalást. Most viszont bizonyossá vált, hogy a Lidl nagy tételben hozott be import baromfit Magyarországra és

lengyel csirkemellfilével

és lengyel darált pulykahússal

is elárasztotta a boltjait.

Miért baj, hogy a Lild olcsó lengyel baromfi húst hozott be Magyarországra?

A Baromfi Termék Tanács szerint ez a lépés rontja a magyar baromfiágazati szereplőinek érékesítési lehetőségeit. Már csak azért is, mert

a külföldi termékeket az üzletlánc akciók keretében, jóval olcsóbban forgalmazza a hazai baromfihúsoknál,

Szerintük a behozatal alkalmas lehet arra, hogy letörje a belföldi baromfiárakat, egyben pedig negatív precedenst teremthet. "Nehezményezzük a Lidl húsbehozatalát, hiszen az üzletlánc korábban maga vállalta, hogy csak magyar termelésből származó baromfihúsokat forgalmaz. A mostani húsimport szembe megy a Lidl korábbi ígéretével és vállalásával, ezzel veszteségeket okoz a hazai baromfiágazati vállalkozásoknak" – szögezte le a BTT.

Dühbe gurultak a beszállítók a Lidl gyakorlata miatt

A Baromfi Termék Tanács azt is jelezte, hogy egyetért a magyar sertéságazat szereplőivel, akik szintén kifogásolják a Lidl jelenlegi piaci magatartását. Hangsúlyozták, hogy a magyar hússzektor jövője múlhat azon, hogy a kereskedelmi láncok a hazai húságazati vállalkozásokkal korrekt és kiszámítható együttműködési magatartást tanúsítsanak. A Világgazdaság kereste a Lidlt, hogy reakciót kérjen az eset kapcsán. Amint érkezik válasz, be fogunk számolni róla.

Ugyanakkor a Lidl a német sertés darálthús behozatalának okait korábban már részletezte lapunknak. Azzal magyarázták a folyamatot, illetve az import nyomott árát, hogy "célul tűzték ki, hogy Magyarország kormányának törekvéseivel összhangban letörjék az inflációt, és ezáltal támogassák a magyar családokat". Az infláció letörésében és a magyar vásárlók támogatásában vívott harchoz pedig a Lidl az alacsony árak biztosításával tud hozzájárulni. Ami pedig a magyar beszállítók kizárólagosságát illeti, erről azt mondták, hogy az erre vonatkozó 2021-es vállalásuk óta nagymértékben megváltozott a gazdasági helyzet. A háború kitörése, az infláció, valamint az energetikai árak drasztikus növekedése mind hatással volt az élelmiszer-kiskereskedelmi piac működésére. Ezzel indokolta, hogy az áruházlánc kínálatában elérhetők importhúsok is.