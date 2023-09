Nincs megállás az üzemanyagárakban – írta meg a Holtankoljak.hu szerdán délelőtt. Az üzemanyagár figyelő blog arról számolt be, hogy péntektől ismét durva drágulás következik a töltőállomásokon.

Péntektől megint árat emelnek a benzinkutakon, ezúttal is jelentős a drágulás (Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság)

A folyamat hátterében ezúttal is az áll, hogy a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is emelkedik a hét utolsó munkanapján. Ez pedig értelemszerűen maga után vonja, hogy kiskereskedelmi szinten, tehát a kutakon lévő árakban is megjelenik majd a fogyasztói szempontból negatív fejlemény. Ráadásul a drágulás kifejezetten markáns, hiszen

benzin ára bruttó 7 forinttal, a gázolaj ára pedig 11 forinttal kerül majd többe.

Mindez azt jelenti, hogy a hét második felében az átlagárak várhatóan az alábbiak szerint alakulnak:

95-ös benzin – 655 Ft/liter,

gázolaj – 676 Ft/liter.

Egyedül annyi a pozitívum, hogy ezzel a hétre véget ért az árváltozás, legközelebb majd hétfőn érkeznek újabb hírek, hogy mi várható a töltőállomások árazásában a jövő héten. Azonban azt érdemes rögzíteni, hogy a héten második alkalommal érvényesítenek masszív áremelést: szerdától, tehát mától a benzinnél bruttó 4 forinttal, a gázolajnál bruttó 15 forinttal nőtt a literenkénti ár. Mindez azt jelenti, hogy ezen a héten, tulajdonképpen két nap leforgása alatt a benzin ára bruttó 11, a dízelé viszont már bruttó 26 forinttal ment feljebb.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy aki kedden tankolt 50 liter benzint, az péntekhez képest 550, aki pedig ugyanennyi gázolajat vásárolt, az péntekhez képest 1300 forintot takarított meg. Ezek persze nem jelentős tételek, de ha a drágulás intenzitása felől közelítjük meg a történteket, akkor mégis szembeötlő.

Ráadásul az üzemanyagár emelkedése nem csak mikro, vagyis a háztartások szintjén okoz hátrányt, hanem makro szinten is. A Világgazdaság több cikkben is beszámolt róla, hogy a kutak drágítása veszélyezteti az infláció letörésének kormányzati célját.