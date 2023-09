Ezen a héten péntektől újra csökken az üzemanyag ára Magyarországon – ez derül ki a Holtankoljak friss közléséből.

Péntektől újra csökken az üzemanyag ára, egyre messzebb a 700 forintos lélektani határ. Fotó: Török János / Délmagyarország

A töltőállomások árazását figyelő szakblog szerint a hét utolsó munkanapján a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is esni fog, ráadásul érzékelhető mértékben.

A benzin bruttó 6, a dízel bruttó 4 forinttal kerül kevesebbe literenként.

Ez a fogyasztói szempontból kedvező fejlemény várhatóan a benzinkutak áraiban is megjelenik, péntektől az alábbi átlagárakra lehet számítani:

95-ös benzin: 647 forint/liter,

gázolaj: 678 forint/liter.

Legutóbb hétfőn jelentettek csökkenést a töltőállomásokon, akkor 6 forinttal vágták vissza a benzin literjét. Előtte a dízelnél alkalmaztak bruttó 3 forintos mérséklést. A Világgazdaság sokszor írt arról, milyen tényezők befolyásolják az üzemanyagok kiskereskedelmi árképzését, azonban egy új szempont is megjelent az elmúlt hetekben: ez pedig a kormányzat utolsó figyelmeztetése az üzemanyagpiac szereplőinek, hogy ha nem tudják vagy nem akarják kordában tartani az üzemanyag árát, az állam újra be fog avatkozni. Amióta ez nyilvánosan is megfogalmazódott, azóta megállt a drágulás.

Érdemes lesz figyelni jövő hétfőn, amikor újabb információ érkezik az üzemanyagár változásáról, kitart-e a kormányzati fellépés hatása.