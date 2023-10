Ismét jelentős változás következik a magyarországi töltőállomások árazásában – derült ki a Holtankoljak friss adatközléséből.

Ismét jelentősen változnak az árak a magyar benzinkutakon, megjelent, mire számíthatnak az autósok péntektől. Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Péntektől látványos áresés következik a 95-ös benzin nagykereskedelmi árában. A hét utolsó munkanapján

a benzin literenkénti árát bruttó 9 forinttal vágják vissza.

Mindez várhatóan a kiskereskedelem, tehát a kutak szintjén is megjelenik majd, és az lehet feltételezni, hogy ugyanennyivel mérséklődnek a totemoszlopokon lévő árak. A gázolaj ára a héten már nem változik, és az elmúlt időszak trendjét figyelve ennek is lehet örülni fogyasztói oldalról. Összességében tehát péntektől az alábbi átlagárakra lehet számítani:

95-ös benzin – 630 forint/liter,

gázolaj – 680 forint/liter.

A héten már nem változnak az üzemanyagárak, legközelebb jövő hétfőn érkezik új információ az árképzésről.

Mi történik az üzemanyag árával Magyarországon?

A hazai üzemanyagpiacon szeptember végétől 180 fokos fordulat állt be. Addig ugyanis szűk kéthavi bázison nagyjából 100-100 forintos áremelés történt mind a benzin, mind pedig a dízel esetében. A drágulás nemcsak a háztartásoknak okozott problémát, hanem makrogazdasági szinten is, hiszen hátráltatta a kormányzati inflációs cél, az év végi egy számjegyű pénzromlás teljesülését. A kormányzat szeptember végén asztalhoz is ültette a piaci szereplőket, köztük az itthon meghatározó Mol vezetőit, és világossá tette: a magyar üzemanyagár nem lehet éllovas a régióban.

Azóta sorozatban már negyedik alkalommal csökken az ár. A benzinnél szeptember 27-től kezdődően bruttó 29 forintos mérséklés következett be. A dízelnél jóval visszafogottabb az árpálya alakulása, itt bruttó 3 forintos mínusz figyelhető meg szeptember 22-hez képest. Igaz, a gázolaj extrém nemzetközi viszonyait figyelembe véve önmagában már az is jó hír, hogy nincs további drágulás. Vagyis azzal együtt is, hogy az üzemanyagár képzésében döntő részt nemzetközi folyamatok játszanak szerepet, nagyon úgy tűnik, hogy hatott a kormányzati kérés, és a kereskedők gyorsan megtanultak árat csökkenteni.

Erre van is mozgásterük, hiszen a nagy- és kiskereskedelmi árrés 2019-hez képest mostanra megduplázódott, és eléri a literenkénti 130-140 forintot. Tehát van miből engedni. Érdemes lesz nézni, hogy az átlagárak követik-e a csökkentés mértékét a kutakon, illetve azt is, hogy az árcsökkenés folyamata kitart-e a jövő héten.