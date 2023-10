Jelentősen növekedhet az Auchan Magyarországon – erről az Indotek Group beszélt a Világgazdaságnak. Lapunk azt követően kereste meg a hazai piac egyik vezető befektetéskezelő cégcsoportját, hogy szerdán bejelentették: a társaság 47 százalékot szerez az Auchan Magyarország Kft.-ben. Ezen túlmenően a vállalat teljes egészében megvásárolta a Ceetrus Hungary Kft.-t és az Nhood Services Hungary Kft.-t, amellyel kizárólagos tulajdonába kerülnek az Auchan-áruházak korzóin található üzlethelyiségek.

Az Indotek Group megérkezésével hatalmas terjeszkedési lehetőség nyílt ki az Auchan előtt

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A tranzakció már csak azért is vált ki számottevő érdeklődést, mert az Indotek Group alapító-vezérigazgatója, egyben többségi tulajdonosa, Jellinek Dániel, Magyarország egyik leggazdagabb embere. A 100 leggazdagabb magyar kiadvány 2023-as összesítése szerint 276 milliárd forint értékűre becsült vagyonával egészen pontosan a 7. pozíciót foglalja el. Ezzel megelőzi a többiek között Bige Lászlót és Széles Gábort is. A fejlemény másérészt azért is figyelemreméltó, mert a hazai nyilvánosságban 2021 szeptembere óta úgy él, hogy az Indotek résztulajdonosa az Auchannak. Ehhez képest meglepő volt, hogy most szerdán, bő két évvel később számoltak be a felek az üzlet aláírásáról.

Hogyan vásárolta be magát az Indotek az Auchanba?

Az Indotek most tisztázta a félreértést, részletesen leírta, hogy zajlott a folyamat. Először is jelezte, hogy a 2021. szeptember 1-jén tett bejelentés csak azt mondta ki, hogy az ELO (Auchan Csoport Holdingja) kizárólagos tárgyalásokat kezdett az Indotek Csoporttal az ELO magyar leányvállalataival történő stratégiai partnerség témájában. Ennek célja az volt, hogy kihasználva az egymás közötti szinergiákat, tovább erősítsék hosszú távú gazdasági pozíciójukat a hazai piacon.

Aztán 2022. március 24-én a felek valóban aláírtak egy adásvételi szerződést, csakhogy a makrókörülmények – legfőképp a háború kitörése, valamint az inflációs helyzet – nem várt módon és mértékben bekövetkező változása a kiskereskedelmi forgalom jelentős visszaesését is eredményezte. Ebből kifolyólag a tranzakcióban részt vevő felek több ízben változtatták az ügylet keretrendszerét. Számos paraméter módosult, így például korábban a korzónak csak 47 százaléka került volna az Indotek Grouphoz. Végül azonban az Auchan-áruházak korzóterületén működő üzlethelyiségek 100 százalékos tulajdonrészét foglalták bele a megállapodásba. Összességében tehát ennek a hosszú tárgyalási és újratárgyalási procedúra eredményeként jutottak el a mindkét fél számára kölcsönösen kedvező megállapodáshoz, amit 2023. október 18-án szignóztak.

A Világgazdaság érdeklődött a vételárról is, ám a cég megerősítette, nem kívánják a felek nyilvánosságra hozni, mivel üzleti titoknak minősül.

Mit jelent a gyakorlatban, hogy az Indotek résztulajdonosa lett az Auchannak?

Azt viszont kifejtették, hogy mit jelent a gyakorlatban az Indotek Csoport pénzügyi befektetői pozíciója, illetve a 47 százalékos, erős kisebbségi pakettje. Úgy fogalmaztak, hogy

az Auchan mindennapjaiban nem jelent változást a tranzakció, a vásárlók a továbbiakban is a megszokott kiszolgálást és minőséget várhatják az élelmiszerlánctól.

Azt is kiemelték, hogy a megjelenésük az operatív működést sem befolyásolja közvetlenül. Azt ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a megállapodás révén a jövőben számos szinergialehetőség nyílhat meg a felek előtt. Ez azt jelenti, hogy az Indotek meghatározó ingatlanpiaci tapasztalatával hatékonyan segítheti az áruházlánc magyarországi terjeszkedését, amely egy ilyen volumenalapú üzletágban igen fontos tényező.

Mint ahogy említettük, az Indotek Csoport megvette az Auchan-áruházak korzóin található üzlethelyiségeket tulajdonló vállalatot. Ezért felmerült, hogy ez miként érinti a bérlőket. A társaság leszögezte: jogfolytonosság áll fenn, vagyis a jelenlegi bérlőknek nem kell új kontraktust kötniük, számukra minden változatlan a velük megkötött, érvényes szerződésekben rögzített feltételeknek megfelelően.

Hogyan bővül Magyarországon az Auchan?

Az Indotek közölte, hogy jelenleg is vannak olyan ingatlanok a portfóliójában, amelyekben található Auchan-áruház.

A további terjeszkedést illetően ezen a ponton még korai volna megbecsülni, hogy milyen időtávon és hány új Auchan-üzlet jöhet majd létre. Mindazonáltal optimisták vagyunk, hiszen az Indotek Group portfóliójában számos üzletközpont és számtalan kereskedelmi ingatlan található, tehát a lehetőségek adottak a bővülésre

– fogalmaztak. Emlékeztettek rá, hogy az Auchan a hazai kiskereskedelmi forgalom fontos szereplője, a piaci részaránya a 19 nagy alapterületű hipermarket és 5 szupermarket, valamint a 18 benzinkút révén megközelíti a 7 százalékot. Az üzletek alapterülete meghaladja a 250 ezer négyzetmétert.

„Bízva a szinergia által biztosított lehetőségekben mi úgy véljük, hogy ezt a későbbiekben jelentősen tudjuk növelni” – tették világossá, ami felér egy üzenettel a versenytársak felé.

Mindezt csak még inkább kidomborítja az Auchan lapunknak küldött kommentárja az üzletkötésről. Ebben egyértelműen kijelentették, hogy az Indotek ingatlanpiaci szakértelmétől az Auchan Magyarország a piacrészének növelését várja. A megállapodás céljának pedig azt nevezték meg, hogy tovább erősödjön az Auchan hosszú távú üzleti pozíciója a magyar piacon.

A Trade magazin 2022-es kereskedelmi rangsora szerint Magyarország legnagyobb forgalmú boltlánca a Lidl volt a maga majdnem 1200 milliárd forintos bruttó árbevételével. Ezután következett a SPAR 916, majd a Tesco 885 milliárd forinttal. Az Auchan a 9. helyen állt 456,5 milliárd forinttal. Amennyiben az áruház terjeszkedésbe fog, ez nyilvánvalóan jócskán megugorhat.

Mire készül még az Indotek?

De az Indotek Csoport nem csak növekedésre készül. Azt is hangsúlyozták, hogy minden befolyásukat igyekeznek latba vetni annak érdekében, hogy minél több hazai élelmiszer- és agráripari termék jelenhessen meg az Auchan magyarországi és természetesen nemzetközi polcain. Ebben segítségükre lehet a tulajdonos Mulliez-családdal (az övék az Auchan) kialakított kifejezetten jó viszony is. Egyúttal azt is jelezték lapunknak, hogy

az Indotek Group tervei között további külföldi tranzakciók is szerepelnek.

Ugyanakkor a vállalat fókusza nem korlátozódik a kiskereskedelmi piacra. „Folyamatosan vizsgáljuk a különböző lehetőségeket, azon a piacon és szegmensben nyitunk, ahol a portfóliónk számára legalkalmasabb opciót és legjobb üzleti lehetőségeket találjuk” – zárták a Világgazdaságnak adott nyilatkozatukat.

Mit mond a GVH az Indotek és az Auchan üzletéről?

A tranzakciót szerdán bejelentő közleményben az is olvasható volt, hogy a tulajdonrészszerzés versenyhivatali jóváhagyást követően válik véglegessé. Ezért megkerestük a Gazdasági és Versenyhivatalt (GVH), hogy megtudjuk, hol tart a vizsgálat. A versenyhivatal arról tájékoztatott csütörtök délután, hogy az Auchan és az Indotek összefonódást még nem jelentették be a GVH-hoz. „A törvényi rendelkezések alapján a bejelentés megtörténtét követően a versenyhatóság nyolc napon belül dönt arról, hogy szükséges-e az összefonódás vizsgálatára versenyfelügyeleti eljárást indítani, vagy az összefonódás hatósági bizonyítvánnyal tudomásul vehető” – írták.

A Világgazdaságnak nyilatkozó versenyjogi szakértő szerint egyébként bár a tranzakció küszöbszámai – tehát az Indotek és az Auchan árbevétele – önmagában indokolnák a GVH-nak való bejelentést, azonban mivel csak a kisebbségi tulajdonrész megszerzéséről van szó, erre nincs szükség – feltéve, ha a 47 százalékos tulajdon nem párosul irányítási jogokkal. De azt sem zárta ki, hogy valóban be fogják jelenteni a dealt, csak eddig erre még nem került sor.