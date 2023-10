Literenként 20 forintos árkedvezménnyel tankolhatunk az Auchan benzinkutakon két októberi hétvégén – erről a kiskereskedelmi lánc számolt be pénteken.

Húsz forinttal csökkenti a benzin és a dízel literenkénti árát az Auchan, de csak október első két hétvégéjén. Fotó: Móricz Sabján Simon / Világgazdaság

Az Auchan közleményéből kiderült, hogy október első, tehát a mostani és második hétvégéjén az eddigihez képest is kedvezményesebb áron lehet tankolni a kiskereskedelmi lánc benzinkútjain. Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy

az első októberi hétvégén, tehát október 6–8-án a 95-ös benzin literenkénti árát csökkentik 20 forinttal,

míg a másodikon októberi hétvégén, tehát október 13–15-én a gázolaj literenkénti árát csökkentik 20 forinttal.

Fontos, hogy az engedmény minden vásárló számára elérhető, és nem kötődik semmilyen feltételhez. Azt az áruházlánc nem ismertette, hogy milyen árakra lehet számítani a töltőállomásokon. Azonban a honlapján az látszik, hogy a benzin literenkénti ára most 590, a dízelé pedig 663 forint. Ez jóval alacsonyabb, mint a magyar kutakon mától tapasztalható átlagárak: a benzinnél 630 forint literenként, a gázolajnál pedig 680 forint. Vagyis az Auchan által kínált árelőny jelenleg 40, illetve 17 forint.

Ezek a kedvezményes árak mindkét kijelölt hétvégén péntek 0:00 órától lépnek érvénybe valamennyi Auchan-töltőállomáson. Vagyis a 20 forinttal leszállított benzin már kapható a bolt kútjain. Ugyanakkor az Auchan azt is megjegyezte, hogy nemcsak a benzinkutakra, hanem az üzletekbe is érdemes ellátogatni, mert hétről hétre átlagosan háromezer terméket kínál kedvező áron: kedvezmény mértéke esetenként elérheti a 40 százalékot is.