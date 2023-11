A Lidl ismét többet ad – ezzel a címmel adott ki közleményt a Magyarországon piacvezető boltlánc.

A magyar Lidl meglepőt húzott: nagy akciót vezet be, de nem vonatkozik mindenkire. Fotó: Shutterstock

Ebben először is az olvasható, hogy a Lidl elkötelezett aziránt, hogy vásárlóinak minden esetben a legjobb árakat tudja biztosítani. Majd ezt követőn bejelentik, hogy az áruházlánc most a 65 év felettieknek szeretne többet adni, akik ennek köszönhetően

november 27. és december 3. között

tovább csökkenthetik az élelmiszerre fordított kiadásaikat. A Lidl Magyarország ugyanis extra kedvezményt indított útjára, amely keretében a 65 év feletti vásárlók egyes termékekhez akár 20 százalékkal olcsóbban is hozzájuthatnak.

Mit kell tudni a Lidl legújabb akciójáról, ami a nyugdíjasoknak szól?

Tény, hogy a Lidl – a többi itthoni bolthoz hasonlóan – nem most kezdte az akciózást. Még az év elején kezdett tartós árcsökkentési programba, amely minden vásárlóra vonatkozott: eddig már több mint 600 termék árát mérsékelte.

A legújabb intézkedése tehát a nyugdíjasokat célozza. Egészen pontosan a 65 év felettieknek kívánnak kedvezni, akik hétfőtől, azaz mától december 3-ig, vasárnapig

minden friss zöldséget és gyümölcsöt 10 százalékkal,

minden Hazánk Kincsei száraztésztát pedig 20 százalékkal

olcsóbban tudnak megvásárolni.

Tőzsér Judit a vállalat kommunikációs vezetője a legújabb kezdeményez kapcsán arra hívta fel a figyelmet, hogy a magyar lakosság ötöde 65 év feletti, ezért is döntöttek úgy, hogy most nekik szeretnénk valódi árelőnyt biztosítani. Azt is hangsúlyozta, hogy a Lidl számára kiemelten fontos a magyar termékek népszerűsítése mellett, hogy aktív részt vállaljon az élelmiszer-infláció letörésében. Ezért a jövőben is továbbadja a kedvezőbb beszerzési lehetőségekből fakadó és azon is túlmutató árelőnyt a vásárlóinak.

Hogyan kaphatják meg az extra kedvezményt a nyugdíjasok a Lidlben?

Az is kiderült, hogyan néz ki a gyakorlatban a nyugdíjasoknak szóló Lidl-akció. A 65 éves, illetve idősebb vásárlóknak az extra kedvezmények felhasználásához be kell mutatniuk fényképes igazolványukat a pénztárnál. Fontos, hogy az extra kedvezmény azonos termékek esetében egy vásárlás alkalmával legfeljebb 5 kilogramm/csomag/darab megvásárlására vehető igénybe, ami más kedvezménnyel nem vonható össze. Az is lényeges, hogy az akció 2023. november 27. – december 3. között tart, de a készlet erejéig. Vagyis papíron az is előfordulhat, hogy a termékek már a promóciós időszak első napján elfogynak.

Nem árt tudni azt sem, hogy a kedvezmények az önkiszolgáló kasszáknál nem érvényesíthetők. A feltételekről bővebben információ ezen az oldalon olvasható.