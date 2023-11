Én is azt hittem, hogy a Lidl bejelentését követően a boltok sorra hozzák meg a hasonló döntéseiket, de ez most nem így áll – erről is beszélt az Egyenlő.hu szakszervezet elnöke a Világgazdaságnak.

Magára hagyhatják a Lidlt Magyarországon: a többi bolt kinyithat karácsonykor. Fotó: Shutterstock

A Bubenkó Csaba által vezetett érdekképviselet volt az, amely már az idén nyáron felkarolta annak az ügyét, hogy 2023. december 24-én a kiskereskedelmi üzletek zárva tartsanak. Ebben sokáig nem látszott érdemi eredmény, de november elején a Lidl bejelentette, hogy mind a 200 üzlete zárva tart majd Magyarország egyik legnagyobb keresztény ünnepén. A piacvezető lánc leszögezte, hogy partnere az egyenlő.hu-nak, valamint a CÖF-nek a karácsonyi boltzár megvalósításában.

A Lidl esetében ez azt jelenti, hogy mind a 8500 dolgozója szabadnapot kap szenteste napjára. A felek egyöntetű véleménye szerint ez egy úttörő lépés a kereskedelemben dolgozó magyar munkavállalók és családtagjaik számára, akik így békességben, nyugalomban tölthetik a teljes ünnepet szeretteik körében. Cserében viszont egy nappal korábban, tehát december 23-án meghosszabbított nyitva tartással várják a vásárlókat.

Az összes bolt bezár december 24-én?

Bubenkó Csaba a megállapodás kihirdetésekor arról beszélt, hogy a Lidl példa nélküli lépése olyan fokú társadalmi szolidaritás, amely más üzletláncokat is arra késztet, hogy felismerjék: a profitszerzés nem minden. A szakszervezeti elnök jogosan gondolhatta úgy, hogy miután az élelmiszeripari szektorban legnagyobb, bruttó mintegy 1200 milliárd forint forgalmat bonyolító Lidl Magyarország elhatározta magát a zárvatartás mellett, csak formalitás, hogy a kisebb szereplők is beadják a derekukat.

Csakhogy a bejelentés óta eltelt lassan két hét és

sem a második legnagyobb SPAR,

sem a harmadik Tesco,

sem a Coop,

sem a CBA,

sem az Aldi,

sem a Penny,

sem a Reál,

sem az Auchan nem csatlakozott a kezdeményezéshez.

Igaz, a CBA lapunknak jelezte, hogy hálózata üzletei franchise rendszerben működnek, így az adott egység nyitvatartási idejét az üzemeltető vállalkozás határozza meg a jogszabályi előírásoknak megfelelve, a vásárlói igények figyelembevétele mellett. Szépségtapasznál több, hogy a kiskereskedelmi láncok üzleti rangsorában a 11. helyet elfoglaló Rossmann a múlt héten döntött a december 24-i munkaszünetről, de ez még mindig nem tekinthető áttörésnek. Ehhez ugyanis a többi nagy lánc állásfoglalására lenne szükség.

Hiába kérdeztük őket többször is, cikkünk megjelenéséig semmiféle reakció nem érkezett a részükről. Pedig a kérdés meglehetősen egyszerű volt: hogyan vélekednek a december 24-i munkavégzésről, nyitva vagy zárva tartanak-e majd a boltjaik. Egyedül a dm (ők a 10. pozíciót foglalják el) tájékoztatott arról, hogy a december 24-ei nyitva tartassál kapcsolatban még házon belül folyik az egyeztetés.

Meddig kell dönteni, hogy bezárnak-e a boltok december 24-én?

Bubenkó Csaba szerint ugyanakkor nem kell még leírni a kampányt. Bizakodó, hogy be fogja látni mindenki, a pénz nem minden. Ha nem is sok, de maradt idő arra, hogy a kiskereskedelmi óriások felsorakozzanak a Lidl mögé. Tekintve ugyanakkor, hogy a decemberi beosztások elkészítése napirenden van, illetve a vásárlókat is fel kell készíteni a fejleményekre, úgy saccolta, hogy december elejéig, legkésőbb a hónap 10-éig (fizetésnap) meg kell hozni a döntést arról, hogy bezárnak-e a boltok. Ha addig nem születik ilyen intézkedés, akkor utána már nem is fog. Papíron ugyan még szenteste előtt négy nappal is el lehetne rendelni ilyet anélkül, hogy ez az adott társaságnak pluszköltségbe kerülne, de ez szélsőséges, éppen ezért irreális forgatókönyv.

A szakszervezeti elnök jelezte, hogy az egyenlő.hu és a CÖF még a héten lépéseket fog tenni, amelyek fokozni fogják a nyomást a kiskereskedelem szereplőin, hogy ne nyissanak ki karácsonykor. Ennek részleteit nem kívánta ismertetni. Arról is beszélt lapunknak, hogy amennyiben a cégek részéről elmarad a támogatás, az egyértelmű üzenet a társadalmi szolidaritás és a munkavállalói megbecsülés kapcsán. „Ezekről a társaságokról akkor el lehet mondani, hogy náluk nem a dolgozó az első. Így is kell majd hozzájuk állni, amikor felmerül, hogy ki, mennyire értékeli az elvégzett munkát és a munkatársakat” – jegyezte meg.

A társadalom többsége a december 24-i boltzár mellett van

Szerinte a helyzet egyértelmű. A bezárás ellen szóló összes érv sem képvisel akkora súlyt, mint az, hogy a kiskereskedelemben 70 százalékos aránnyal dolgozó nők, édesanyák a családjuk körében lehessenek december 24-én. Éppen ezért úgy látja, hogy az nem is lehet családbarát munkahely, amely ehhez nem járul hozzá. Kifejtette azt is, hogy a vásárlók többsége egyetért a munkaszüneti nappal, aminek nincs társadalmi elutasítottsága (nem úgy, mint a vasárnapi általános boltzárnak volt még 2015 és 2016 tavasza között), sőt ez kifejezetten társadalmi igény. „Ez nem számít a munkáltatóknak?” –vetette fel. Ráadásul azt sem szabad elfelejteni, hogy vásárlókba beletartozik az a 250 ezer ember és családjaik is, akik a kiskereskedelemben keresik a kenyerüket.

Azt ugyanakkor elismerte, hogy a zárvatartásról szóló döntés sok esetben nem egyszerű folyamat. Sok áruház ugyanis a vásárlóterének egy részét, sokszor nagyobbik részét bérbe adja. Vagyis ha egy ilyen élelmiszer-kiskereskedelmi lánc bezár, akkor a bérlőinek is be kell, ami különböző kártérítési kérdéseket vet fel. „De ez nem lehet kizáró ok, ha akarnának, meg tudnának egyezni” – tette hozzá.