Nagyágyúval erősít Magyarországon a Wolt Drive és immár az AlphaZoo-ban is elérhető a villámgyors kiszállítás – közölte a helsinki székhelyű technológiai vállalat hazai leánycége.

Már ilyen is van Magyarországon: egy órán belül házhoz viszik az állateledelt. Fotó: Wolt / Wolt

Ha úgy tetszik, rekordról is lehet beszélni, hiszen Európában elsőként Magyarországon visz házhoz egy órán belül állateledelt a Wolt Drive. Az együttműködés 36 város 43 üzletével indul. A vezető gyorskereskedelmi platform Nyíregyházától Székesfehérváron át egészen Zalaegerszegig tette elérhetővé a minőségi állateledeleit és a kisállattartás egyéb kellékeit.

A Wolt Drive egy villámgyors szolgáltatás, lényegében az utolsó mérföldes szállításra vonatkozik. Már több mint húsz országban aratott sikert: Európán kívül például Izraelben és Japánban is rendelhetnek így egyebek mellett ruhaüzletekből vagy bankokból.

A mostani együttműködés az országos lefedettség mellett attól is egyedi, hogy Európában ez az első együttműködésünk ebben a piaci szegmensben – szögezte le Hartyányi Orsolya, a Wolt Magyarország ügyvezető igazgatója. Aláhúzta, büszkék rá, hogy Európában elsőként Magyarországon visz házhoz egy óra alatt állateledelt a Wolt Drive és biztos benne, hogy további kereskedők is követik majd a példát. Szerinte a gyakorlatilag azonnali kiszállítás prémiumszolgáltatást jelent az ügyfeleknek, ami a magasabb vásárlói elégedettségben és a rendelések számának bővülésében is megmutatkozhat.

Tausz Péter, a Wolt Drive bevezetéséért felelős magyarországi vezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy mivel a Wolt Drive az integráció szintjétől függően gyorsan elindítható, egyszerűen használható és komolyabb technológiai befektetést sem igényel, bármelyik webshopba beépíthető még akkor is, ha az üzlet nincs jelen a Wolt platformon.

Az AlphaZoo és a Wolt Drive együtt átírja az e-kereskedelem szabályait a szektorban

– erről már Szöllősi Péter, az AlphaZoo e-kereskedelmi vezetője. Szerinte a partnerségük egy úttörő lépés a kisállattermékek magyarországi kiszállításának forradalmasításában, amellyel több ezer kisállat és gazdi életét teszik könnyebbé, hogy még több időt tölthessenek együtt. „Ha utazol, és valamit otthon hagytál, egy órán belül nálad lehet” – húzta alá.

A Wolt futárai révén egyórás vagy azon belüli kézbesítést biztosító szolgáltatásnak természetesen része a valós idejű csomagkövetés és az átlagosan akár egy percen belül választ ügyfélszolgálat is. Ezeken kívül a Wolt Drive vállalati felhasználói ügyfeleiknek és partnereiknek is küldhetnek csomagokat a Wolt futárok szolgálatainak igénybevételével.