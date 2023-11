Nincs megállás, a hét közepétől megint esnek a magyarországi üzemanyagárak – ez derül ki a Holtankoljak friss adatközléséből.

Nincs megállás a magyar benzinkutakon, szerdától folytatódik az árcsökkentés a benzinnél és a dízelnél is. Fotó: Róka László / MTI

Az üzemanyagár-figyelő szakblog szerint további jelentős üzemanyagár csökkenést fognak tapasztalni a sofőrök hazai kutakon, miután szerdától

benzin esetében bruttó 10,

a gázolajnál már bruttó 20 forinttal

mérséklik a literenkénti nagykereskedelmi árat. Miután a nagykereskedelmi változásokat szinte kivétel nélkül leköveti a kiskereskedelmi árképzés, az alábbi átlagárakra lehet számítani Magyarországon a hét közepétől a benzinkutakon:

95-ös benzin – 587 forint/liter,

gázolaj – 606 forint/liter.

Mi történik most a magyar üzemanyagárakkal?

Legutóbb múlt héten szerdán jelentettek be árváltozást a hazai üzemanyagpiac szereplői, akkor a benzin esetében bruttó 8, míg a dízelnél bruttó 5 forintos csökkenés állt be, ami péntektől lépett érvénybe. Ezt megelőzően éppen egy hete vált ismertté, hogy a benzin bruttó 5 forinttal, a gázolaj pedig bruttó 8 forinttal kerül kevesebbe, ez az előző hét közepétől vált aktuálissá. Ez a trend folytatódik tehát most jóval nagyobb tempóban ezen a héten is. Így egyetlen hét leforgása alatt a benzin literjéért bruttó 23, a dízelnél már 33 forinttal kell kevesebbet fizetniük a járműtulajdonosoknak.

Legközelebb két nap múlva, szerdán érkezik újabb információ a friss, péntektől alkalmazandó árakról. Nem lenne meglepetés, ha újabb árcsökkenést jelentenének be.

Már csak azért sem, mert tulajdonképpen szeptember vége óta tartós áresés tapasztalható a magyar kutakon. Ez némi meglepetés, tekintve, hogy közben kitört a palesztin–izraeli háború, amelyről előzetesen az elemzők úgy vélekedtek, hogy felhajthatja az árakat az üzemanyagpiacon. Csakhogy a prognózisra eddig rácáfolt az élet.

Mire lehet számítani, drágul vagy csökken az üzemanyag ára?

Rövid távon az látható, hogy minden adott ahhoz, hogy tovább csökkenjenek a hazai üzemanyagárak: menetel a forint, még ha a hétfői rajtnál kissé be is ragadt, az árfolyam stabilan tartja magát a 352–353 forintos szinten a dollárral szemben. A forint mozgását erősíti, hogy az inflációs adatok némiképp kedvezőbben alakultak a kormányzati várakozásokhoz képest, és már októberben egy számjegyűre olvadtak. A nemzetközi helyzet is kedvező, a Brent típusú olaj ára folyamatosan csökken, a múlt héten mintegy 5 százalékot esett a hordónkénti ár 85,81 dollárról 81,7 dollárig.

Úgy tűnik, hogy a világgazdaság mégsem teljesít olyan jól, hogy a rendelkezésre álló olaj mennyisége kevés legyen

– hívta fel a figyelmet előrejelzésében a Holtnakoljak. Miután a kínálati oldalon nem látszanak problémák, várhatóan az olaj ára is kiegyensúlyozottan tarthatja magát a 80-85 dollár körüli szinten. Ez pedig elejét veszi annak, hogy fogyasztói (áttételesen pedig makrogazdasági) szempontból kedvezőtlen folyamatok induljanak el a magyar üzemagyagpiacon.