Ahogy egész évben, úgy december 24-én, vasárnap délelőtt is a lakosság rendelkezésére áll az áruházlánc. Kereskedőként ugyanis azt tartják a legfontosabbnak, hogy az ünnep előtti órákban is adják meg a vásárlóknak azt a lehetőséget, hogy beszerezhessék, ami még hiányzik háztartásukból karácsonyra, illetve gondolnak azokra is, akiknek csak az utolsó pillanatban lesz idejük pár nélkülözhetetlen dolgot megvenni az ünnepekre.

Fotó: Kallus György

Az Auchan a vásárlói igényeket és az ilyenkor megszokott nyitvatartást figyelembe véve december 24-én délig tartja nyitva áruházait.

A tapasztalat azt mutatja, hogy ha nem is tömegesen, de ilyenkor előfordulhatnak apróbb kellemetlenségek: egy összetört dísz, egy lemerült elem az égősorból, egy hiányzó alapanyag a menühöz. Ezeket még délelőtt gyorsan pótolni lehet az Auchanokból, hogy az ünnep tökéletes legyen. Másrészt a vállalat azoknak is szeretne kedvezni, akik az olyan termékekből, mint a kenyér vagy a kalács, reggeli sütésűt szeretnének venni a többnapos ünnepre, hiszen az Auchan saját pékségei ezen a napon is friss pékárut készítenek, és a többi részlegre, például a zöldség-gyümölcs osztályra is új áru érkezik.

A vállalat amellett, hogy a lakosság érdekeit nézi, természetesen a munkatársaiét is maximálisan figyelembe veszi. A jogszabályban rögzített 14 óra helyett csak délig lesznek nyitva az áruházak, hogy a december 24-én dolgozó munkatársak is időben hazaérjenek szeretteikhez.

Az Auchan áruházak tehát december 24-én a szokásos vasárnapi rend szerint, áruháztól függően reggel 6-kor vagy 7-kor nyitnak, és egységesen délig kiszolgálják a vásárlókat, hogy este mindenki meghitt hangulatban ünnepelhessen.

Az Auchan mellett az Aldi sem zár be december 24-én, szemben a Lidllel, amely mind a 8500 munkavállalója számára szabadnapot biztosít.