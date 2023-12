Még mindig csökkennek a hazai üzemanyagárak – derült ki a Holtankoljak friss adatközléséből.

Folyatják az üzemanyag-kereskedők: megint árat csökkentenek a magyar benzinkutakon. Fotó: Czinege Melinda / Hajdú-bihari Napló

Az üzemanyagár-figyelő blog szerint ugyanis ezen a héten péntektől a benzin esetében bruttó 6 forintos csökkenés következik, míg a gázolaj ára várhatóan bruttó 5 forinttal lesz kevesebb. Így az átlagárak december közepén az alábbiak szerint alakulnak:

95-ös benzin – 558 forint/liter,

gázolaj – 583 forint/liter.

Legutóbb hétfőn jelentettek be üzemanyagár-változást. Akkor a benzin ára bruttó 9 forinttal csökkent, a gázolajé pedig bruttó 5 forinttal. Így az átlagárak az 95-ös benzinnél 564, a gázolajnál 588 forintra estek literenként. Ezek ma léptek életbe, a most meghirdetett árak pedig pénteken fognak. Azt ugyanakkor hangsúlyozni kell, hogy átlagárakról van szó, amelyekhez képest a kutakon akár tízforintos eltéréseket is lehet tapasztalni.

Mennyivel csökkennek az üzemanyagárak Magyarországon?

Fontos emlékeztetni rá, hogy Magyarországon lényegében szeptember vége óta töretlen az üzemanyagok árának csökkentése. Akkor a 95-ös benzin ára 662, a gázolajé 686 forint volt. Vagyis az azóta eltelt mintegy két és fél hónapban

a benzinnél bruttó 104 forint, a dízelnél pedig 103 forint áresés állt be.

Mindez már jelentősnek mondható: egy átlagos, 50 literes tankolásnál ugyanis 5000 forint fölötti árelőnyt jelent. Arról, hogy milyen tényezők befolyásolják alapvetően az árképzést itthon, ebben a cikkben írtunk részletesebben.