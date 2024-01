Megint drágul az üzemanyag Magyarországon – derült ki a Holtankoljak.hu friss előrejelzéséből.

Döntöttek az új üzemanyagárakról: péntektől folytatódik a drágulás – januárban eddig már 50 forintos emelés állt be (Fotó: Rákóczy Ádám)

Az üzemanyagár-figyelő blog szerint ugyanis péntektől tovább emelik a nagykereskedelmi árakat. Ez pedig érinti a benzin és a dízel árát is. Egészen pontosan

a benzin bruttó 5 forinttal, míg a gázolaj beszerzési ára bruttó 6 forinttal drágul.

Így a hét utolsó munkanapjától az üzemanyag átlagárak az alábbiak szerint alakulnak:

95-ös benzin – 590 Ft/liter,

gázolaj – 625 Ft/liter.

Arra kell számítani, hogy a nagykereskedelmi áremelés a kiskereskedelembe is begyűrűzik, tehát ugyanennyivel emelkedhetnek az árak a benzinkutakon is. Hozzá kell tenni ugyanakkor, hogy átlagárakról van szó, amelyektől az egyes töltőállomások akár 10-20 forinttal is eltérhetnek.