Ahogy tavaly, úgy az idén is sűrűn indult az új év a magyarországi üzemanyagpiacon. Akkor a frissen kivezetett hatósági ársapka okozott élénk mozgásokat, ezúttal pedig egy látványos adóemelés váltott ki feszült figyelmet.

Az üzemanyag-drágulás után nagyon nem mindegy, hol tankolunk: kiderült, melyik most a legolcsóbb benzinkút Magyarországon (Fotó: Kallus György / Világgazdaság)

Rögtön január első napján ugyanis 20 forinttal emelkedett a literenkénti kiskereskedelmi ár, de ennek még örülhettek is a járműtulajdonosok. Emögött ugyanis a jövedéki növelése állt, ami alapesetben 41 forintos kötelező emelést jelentett volna. Csakhogy az itthon piacvezető Mol úgy döntött, két lépcsőben engedi rá a fogyasztói árakra a plusz terhet, amit aztán a versenytársak és a kiskutak is lekövettek.

Rá két napra már tízforintos árcsökkentést jelentettek be a nagykereskedők, igaz, csak a gázolajnál. Mégis, így már nem is fájt annyira a húszforintos drágítás. A múlt héten ha kisebb léptékben is, de folytatódott a fogyasztói szempontból kedvező korrekció: a dízel és a benzin ára is 3-3 forinttal esett.

Így érkeztünk meg január 15-höz, amikor a második körös, 20 forintos emelés is végbement. Ezzel pedig még nem ért véget a drágulás, szerdától ugyanis a gázolaj újabb 3 forinttal drágul. Január első felében tehát mindet egybevetve a literenkénti gázolaj 31, a benzin pedig 38 forinttal kerül többe, mint december legvégén. Ez ha nem is drámai, de mindenképpen érzékelhető tétel, hiszen egy átlagos, 50 literes tankolás ezzel 1500-2000 forinttal kerül többe a töltőállomásokon.

Hogyan lehet megállapítani, hol a legalacsonyabb az üzemanyagár?

Már csak ezért sem mindegy, hol tankol az ember. De a 600 forint körüli literenkénti ár önmagában is indokolja, hogy üzemanyagvásárlás előtt a fogyasztó körülnézzen, melyik töltőállomáson érhető el a legkedvezőbb ár. Ebben próbál meg segíteni a Világgazdaság cikke.

Magyarországon körülbelül kétezer benzinkút működik, ennek nagyjából a felét valamelyik nagy hálózat (Mol, OMW, Shell, Orlen) üzemelteti. A másik fele kiskutasok között oszlik meg, akik jellemzően néhány kutat működtetnek. A nagy hálózatokban lévő színes kutak árazása jellemzően összehangolt és országszerte jelen vannak. A kicsi fehér kutak már nagyobb szórást mutatnak, de ezek egyedi árak, amelyek jellemzően csak egy-két településen érhetők el, országosan semmiképpen.

Ezzel együtt is érdekes rangsort kapunk, ha árazás szerint szűrünk rá a kutakra. Ehhez mankót ad a Holtankoljak.hu üzemanyag kereső funkciója, amely az adott tartózkodási hely szerinti, legfeljebb 50 kilométeres körzetben az összes fellelhető töltőállomást és az aktuális árait feltünteti.

Melyik benzinkút a legolcsóbb Budapesten?

Ha például Budapest és környékén keresünk, összesen 378 kút közül lehet válogatni. A legolcsóbb Tökölön van, amely ma is 553 forinttért kínálta a benzin literjét, miközben az országos átlagár 578 forint.

Vagyis 25 forint a különbség.

De Budapesten a XVII. kerületben a Pesti úton is csak 557 forintot kérnek a 95-ös benzinért. Mindkettő fehér, azaz kiskút.

A nagyobb hálózatok közül a Mobil Petrol (országosan 49 töltőállomást visz) adja a benzint a főváros vonzáskörzetében: a IX. kerületében a Könyves Kálmán körúton 564 forintért literjét. Székesfehérváron is ugyanezt az árat alkalmazta hétfőn. Az Auchan 18 egységes kúthálózata Budakalásztól Solymáron át Maglódig és Fótig ettől nem sokkal elmaradva 566 forintos árat hirdetett meg.

Maradva még mindig Budapest és agglomerációjánál, de már a dízel árait listázva. Ebben a kategóriában ugyancsak ki kell emelni a XVII. kerületi Pesti úti kiskutat, amely 590 forintos árat adott meg, miközben a gázolaj országos átlagára csaknem 607 forint.

Az árelőny tehát majdnem 17 forint.

Vecsésen a Lőrinci utcai kiskúton 594 forint a dízel ára. A nagy hálózatok közül a Shell kínálja a legalacsonyabb árat, ha csak egy helyen is: Budapesten a XIV. kerületben a Füredi úton, ahol 594,9 forintba kerül egy liter gázolaj. Hajszállal drágább az Auchan a maga 595 forintos árával, de ez Csömörtől Törökbálintig és a főváros több kerületében is rendelkezésre áll.

Hol lehet a legolcsóbban tankolni vidéken?

A magyar vidéken keresgélve Debrecenben és ötven kilométeres körben 83 töltőállomást mutat a Holtankoljak.hu. Ezek közül Hajdúnánáson 565 forintért adják a benzint. Más kiskutak, de Tiszavasvárin és Debrecenben a Külső Kassai úton szintén ez az árat alkalmazzák. A nagyobbak közül ebben a régióban az Auchan vezet a maga 566 forintos árával, amelyet ugyancsak Debrecenben kínál. A hajdúsági vármegyében a Mol 576 forintos árat alkalmaz tucatnyi településen.

Ugyancsak itt a gázolaj kategóriájában Hajdúnánásnak nincsen párja és a Vihar Béla utcában 591 forintért mérik. Tiszavasváriban és Debrecen Külső Kassai útján szintúgy. Ezt követi az Auchan a maga 595 forintos árával. A Mol 603 forintban állapította meg a dízel literjét.

Szeged és ötven kilométeres környékén a benzin esetében Mobil Petrol még a kiskutaknál is olcsóbb és Kiskunmajsán 555,9 forintos árat kalkulált ki. Az Auchan ezúttal is az 566 forintos árazással rukkolt ki Szegeden. Az Orlen Hódmezővásárhelyen 574 forintért áruja a 95-ös benzint, ami már csak 4 forinttal kedvezőbb az országos átlagártól. A térségben a gázolajat is a Mobil Petrol árulja a legolcsóbban, 584,9 forintért szintén Kiskunmajsán. Ezt az árszintet csak a jászszentászlói kiskút tudja megközelíteni a maga 589 forintos árával. Az Auchan a szokásos 595 forintos árazásával állt elő Szegeden.

Miskolcon és az innen vett ötven kilométeres távolságon belül közel száz kút árai közül lehet szemezgetni. Ebbe beletartozik a már ismertetett 595 forintos hajdúnánási, de a miskolci Auchan is 566 forintos benzinárat szabott meg, ahogy a füzesabonyi Oil is (a német hálózat mintegy félszáz kúttal bír Magyarországon). A gázolajnál ugyancsak ez az erősorrend: Hajdúnánás 591 forintos árát az Auchan és az Oil követi 595-595 forinttal.

Pécs és ötven kilométeres térségében 76 töltőállomás működik. A Mobil Petrol ezúttal is élen és 571,9 forintos árat tett közzé Kaposváron. Ezt követi a kurdi kiskút 574,9 forinttal. A Mol a szokásos 576 forintos árazással élt Szekszárdtól Hőgyészig. A gázolajnál is a kaposvári Mobil Petrol vezet a 600,9 forintos literenkénti bekerüléssel. Ugyancsak ez a hálózat Kozármislenyen 602,9 forintos árról határozott. A Mol 605 forintot írt a régiós totemoszlopaira.

Győr és ötven kilométeres sávjában benzinben most nincs jobb a celldömölki kiskút 557 forintos áránál. Győrzámolyban a svájci Avia (több mint 80 töltőállomása van idehaza) 559 forinttal rukkolt elő. Bábolnán már ehhez képest jóval drágábban, de még mindig jócskán az országos átlag alatt lehet benzint vételezni a helyi kútnál 567 forinttért. A gázolajat vizsgálva is Celldömölk kívánkozik az első helyre 586 forinttal. A győrzámolyi Avia 590 forintos árat szabott meg, a nyolc kutat működtető Edo pedig 596,9 forinton adja Levélen a dízel literjét.

Hogy az ország közepe se maradjon ki, a szolnoki és a kecskeméti terület üzemanyagárait is érdemes átfutni. A szolnoki tulipán úti kiskút 554,9 forintos benzinára kifejezetten jó ajánlat. Az Auchan Szolnokon és Kecskeméten is 566 forintért árul. A dízel kategóriájában a már nevesített szolnoki tulipán úti kút 590,9 forintot mutat, az Auchan pedig a már jól ismert 595 forintos árat alkalmazza.

Megéri figyelni az üzemanyagárak változását

Így áll tehát jelenleg a helyzet üzemanyagár-fronton Magyarországon. Mint az kiderült, tankolás előtt megéri tájékozódni, ugyanis sok eseten akár 25 forintos árelőny is realizálható. Érdemes figyelni továbbra is, ugyanis a kiskereskedelmi árak akár naponta változhatnak a benzinkutakon.