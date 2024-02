Továbbra sem csökken az üzemanyagok ára Magyarországon – derült ki a Holtankoljak.hu közléséből.

Új üzemanyagárak: kihirdették a döntést – szerdától már csak a benzin drágul (Fotó: Szendi Péter/Vas Népe)

Az üzemanyagár figyelő blog szerint ugyanis szerdán

a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 4 forinttal emelkedik,

a gázolaj beszerzési ára viszont egyenlőre nem változik.

Ezt figyelembe véve a kiskereskedelmi árak a hét közepétől az alábbiak szerint alakulhatnak:

a 95-ös benziné 618 forint/liter,

a gázolajé 661 forint/liter lesz.

Fontos ugyanakkor hangsúlyozni, hogy átlagárakról van szó, a kutakon jellemzően ennél 5-5 forinttal alacsonyabb a literenkénti ár. Ugyanakkor például az autópályás töltőállomásokon már több tízforinttal magasabb. Mindenesetre a mostani bejelentés alapján az látszik, hogy az idén eddig, tehát januártól mostanáig nagykereskedelmi szinten

a literenkénti benzinár 74, a dízelár pedig 87 forinttal drágult.

Jóllehet ebből 41 forint a kötelező januári jövedékiadó-emelésre vezethető vissza. Ezt leszámítva 33 és 46 forint plusz figyelhető meg a benzinnél, valamint a dízelnél. Mindenesetre a nagyjából 80 forint körüli literenkénti drágulás azt jelenti, hogy egy átlagos 50 literes tankolás 4000 forinttal kerül többe most, mint tavaly decemberben.

Mi történik az üzemanyagárakkal Magyarországon?

A Holtankoljak.hu előzetesen arra mutatott rá, hogy az elmúlt hetekben nehéznek bizonyult rövid távon megjósolni a hazai üzemanyagárak alakulását. „Ugyan egyértelműnek tűnik a heti események alapján, hogy áremelkedés következhet a folytatásban is, de ez nem ennyire egyértelmű a hazai körülmények miatt” – fogalmaztak.

Ez feltehetően arra vonatkozik, hogy a forint a múlt héten gyengült a dollárral szemben, jelenleg is 361 forintnál tartózkodik az árfolyam, ami heti bázison 1 százalékos gyengülést jelent. A Brent típusú olaj hordónkénti ára emelkedett, a múlt hétfői 81,85-ről 83,53 dollárig ment fel az ára, ami 2 százalékos növekedés. Ezek alapján áremelés volt feltételezhető, ami részben be is igazolódott: a benzin drágul, a dízel egyelőre nem.

Legközelebb szerdán érkezik bejelentés az új üzemanyagárakról, amelyek péntektől lépnek majd életbe.