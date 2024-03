Az ünnepi szezonok mindig erős időszakok a kiskereskedelemben, így a húsvét is. Ez az ünnep azért különösen fontos a kereskedőknek, mert a húsvéti forgalom elég megbízható előrejelzést ad egész évre – állítják az Auchan szakértői. Ennek pedig most, a vásárlóerő megtartásáért folyó versenyben különös jelentősége van, ezért is készül rá mindenki teljes erőbedobással.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A húsvétot mindig is indikátornak tartották a kereskedők, ami megbízhatóan vetíti előre az éves forgalmat. Az infláción és a fogyasztói magatartáson kívül is vannak befolyásoló tényezők, mint például, hogy hónap elejére vagy végére esik-e az ünnep, illetve mennyire kerül távol a karácsonyi kiköltekezéstől. Az idei húsvét mindkét szempontból kevéssé mondható szerencsésnek, hiszen éppen hó végén lesz, amikor a fizetések már fogytán vannak, illetve idén nagyon korán is van.

Mindezek ennek ellenére a márciusi forgalomnál mindenképpen növekedéssel számolunk, ugyanakkor még mindig érezhető, hogy a vásárlók sokkal érzékenyebbek az árakra, mint korábban. Fontosak számukra az akciók és a kiemelt ajánlatok az ünnepi termékeknél is

– mondják az Auchan Magyarország szakemberei, akik szerint a legerősebb időszak az ünnep előtti hét.

Az Auchan szerint jellemzően 2 000–5 000 forint között mozognak idén a sonkaárak. Az áruházláncnál nagy hangsúlyt helyeznek arra, hogy mindenki megtalálhassa a pénztárcájának és az ízlésének megfelelő terméket, így negyvenféle sonkát tartanak a kínálatban. A klasszikus húsvéti sonkán kívül idetartoznak a fogyasztók által idesorolt termékek is, mint például a tarja, a csülök, a lapocka, az oldalas és pulyka termékek. Az Auchan szerint közel 400 tonna terméket fognak értékesíteni húsvétig ebből a termékkörből.

Az Auchan szerint idén is a csülök és a lapocka fog a legjobban fogyni.

Húsvétkor a sonka mellett az édesség a másik kötelező elem a háztartásokban. A két legnagyobb részt a csokinyuszik és a csokoládétojás képviseli, azonban a választékban különböző egyéb figurák is helyet kapnak a szezonális desszertekkel együtt. Az Auchan kiemelt figyelmet fordít a prémium szegmensre, elsősorban a desszerteknél, de a csokifigurák esetében is bőven vannak prémium termékek a polcokon.

Ugyancsak széles a termékkínálat az Auchanban a húsvéti dekorációkból és lakásfelszerelés termékekből is. Az ünnepi készülődés nyilván megterheli a háztartásokat, de az a jó híre az áruházláncnak, hogy

tavalyhoz képest egész évben 7000 termék olcsóbb lett az Auchanban.

Ehhez jönnek hozzá az OkAuchan akciók, amelyek 3000 terméket érintenek, ahol a kedvezmény mértéke 15 százaléktól akár 40 százalékig is terjedhet. Ez a termékkör hetente-kéthetente változik, hogy mindenki megtalálja köztük a kedvére valót. A permanensen kedvező áron kínált 7000 termékkel együtt tehát az Auchanból vásárolva idén érezhetően olcsóbban kijön egy teljes háztartás fenntartása, mint tavaly.