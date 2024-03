Fillérekbe kerülhet a zöldség-gyümölcs, ha elég kíváncsi és szerencsés

Mennyi? 399 forint? Ez komoly? – sorjáztak a kérdések, amikor beállítottam a szerkesztőségbe a frissen mentett, többkilónyi zöldséget és gyümölcsöt rejtő dobozommal a közeli szupermarketből. Ott, ahol mindeközben egyetlen darab nektarinért 360 forintot ütött be a pénztáros. Ételmentőnek lenni mindenkinek megéri, a csomagokat felkínáló és megvásárló félnek is. A sztori nem új, de vannak benne magyar sikertörténetről szóló részletek is.

2024.03.04. 18:05 | Szerző:

Ebédszünetben szaladtam ki egy kis gyümölcsért a közeli Lidl áruházba, ahol sebtében egy almát, egy nektarint és egy akciós narancsot kaptam fel, és már be is kanyarodtam a hosszan kígyózó sorba a pénztárhoz, amelynek a közelében a zöld papírládák sorakoztak. Fent a 399 forintért megvásárolt doboz, lent a 360 forintos nektarin.

Fotó: Sándor Tünde / Világgazdaság Érdekes módon nem kapkodták el a dobozokat a Corvin-negyedben üzemelő szupermarketben, noha a Ments meg csomagokban pazarul néztek ki a zöldségek és gyümölcsök. Talán azért nem tűntek el rögtön, mert nem volt elég szembetűnően kiírva az áruk, hogy egy-egy ilyen doboz mindössze 399 forintba kerül. Szerencsém volt, ebben a dobozban minden elég szép állapotú, a repedt héjú banánt fogyasztottam el elsőként, a saláta sem várhat sokáig, de a többi egész hétre beosztható még. Sajnos a korábban összeválogatott gyümölcsök közül a nektarint megtartottam, de arra legalább jó volt, hogy az ára azt példázta, hogy milyen sokat megtakarít, aki közeli lejáratú zöldséget és gyümölcsöt vásárol. Az egyetlen barackért alig fizettem kevesebbet, mint az egész ládányi zöldségért és gyümölcsért. A szerkesztőségben derült ki számomra, hogy milyen sokan nem ismerik még az ételmentési lehetőségeket, legalábbis az új formákat, mint amilyen a Lidl Ments meg csomagja, és a többi hasonló kezdeményezés, ami más, mint amikor az üzletben leértékelve, tipikusan sárga címkével jelölten kihelyezik a közeli lejáratú élelmiszereket. Az Aldiban, miként a Lidlben, az előző napi pékárut is féláron helyezik ki mindennap, ezzel is sokan találkoztak már, és vannak, akik rendszeresen élnek a lehetőséggel. Az ételpazarlás csökkentését szolgálja például a Munch is, az ételmentő startup ingyenesen telepíthető applikációja felületén pékségek, cukrászdák, éttermek, szállodák és élelmiszerboltok fél áron vagy még kevesebbért kínálják aznapi ételeiket és a közeli lejáratú zöldségeket, gyümölcsöket, hűtött és száraz élelmiszereket egyaránt. A Munchon számos SPAR áruház is szerepel többféle élelmiszercsomaggal, és a Lipóti pékségek közül is vannak fent az oldalon az ételmentésnek ezt a formáját választó üzletek. Megérte! Ezek voltak a Ments meg dobozban.

Fotó: Sándor Tünde / Világgazdaság A csomagok tartalma, illetve mennyisége nagyon változatos, láttam már óriás szatyornyi péksüteményt 500 forintért, és szigorúan fél áron mért, még úgy sem olcsó, de nagyon finom gourmet ételeket is több ezer forintért. Az ételmentés ízére egyre többen éreznek rá, a közeli lejáratú termékeket vásárlók többnyire zsákbamacskához jutnak, nem válogathatnak, ami aznap megmarad, abból állnak össze a csomagok. Van, ahol a jószívű eladó ha tud, segít, ha még több csomag van, lehet választani. Népszerűek és gyorsan elfogynak a szállodák svédasztalos reggelijéből összeállított csomagok, és az éttermek fél áron kínált napi menüje is kelendő az ebédidő – jellemzően 15 óra – utáni elvitellel. Példamutató magyar sztori A Munchot 2020-ban négy fiatal hozta létre azzal a céllal, hogy a modern technológia eszközeit felhasználva harcoljanak az ételpazarlás ellen – írta a Világgazdaság 2021 nyarán. A Munch egy platform, amelyen keresztül éttermek, pékségek, boltok és szállodák kedvezményesen, 40–70 százalékos áron értékesítik az el nem adott, de jó minőségű ételeket. A magyar startup elnyerte az Év Fenntartható Vállalkozása díjat, a Highlights of Hungary különdíját, és a SozialMarie nemzetközi versenyen is díjazták.