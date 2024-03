Húsvéti nagybevásárlásainknál is segíthet az online árfigyelő

Hét éve nem volt olyan alacsony az élelmiszer-infláció mint idén februárban. A célzott kormányzati intézkedések, a jegybanki lépések és a versenyélénkítő beavatkozásai, közte az online árfigyelő rendszer együttesen hozzájárultak ahhoz, hogy 3,7 százalékra mérséklődött az éves alapon mért havi infláció – írta közleményében a Gazdasági Versenyhivatal (GVH). Az élelmiszer-infláció még ennél is alacsonyabb, 2,2 százalékos volt 2024 második hónapjában, ami számottevő csökkenést jelent a 2022 decemberi 44,8 százalékos adathoz képest. Ennek a húsvéti időszakban különösen örülehtünk majd.

A húsvéti időszakban is hasznos a spórolás

Fotó: Shutterstock

A GVH kiemelte, hogy már csak egy hét van nagypéntekig, a húsvéti időszak közeledtével pedig sokan készülnek nagybevásárlásokra, az ünnepi ételekhez szükséges alapanyagok beszerzése céljából. Habár a fogyasztók vásárlási szokásai eltérőek, a tudatos tervezéssel mindenki sokat spórolhat a húsvét előtti bevásárlások során is. Ebben ezúttal is segíthet nyújt nagy segítséget a www.arfigyelo.gvh.hu címen elérhető online árfigyelő.

A versenyhatóság hangsúlyozta, hogy az árfigyelőben megfigyelt termékkategóriák többségében csökkentek az átlagárak. Ez többek között az egykori ársapkás termékek szinte mindegyikére igaz: a tej mintegy 15 százalékkal, az étolaj közel 40 százalékkal, a búzafinomliszt, a tojás és burgonya pedig mintegy 50 százalékkal kerül kevesebbe a korábbi ársapkás átlagárakhoz képest az online árfigyelő rendszer aktuális adatai alapján.

Az árfigyelő január közepétől bővített termékkategóriákkal működik, immár 78 termékkategória csaknem 2000 különböző élelmiszertermékének napi szinten változó árait hasonlíthatják össze a fogyasztók, hat kiskereskedelmi lánc mintegy 1200 boltjában szerte az országban.

Egy hét van hátra nagypéntekig

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A családok számára a húsvéti időszakban fontos szempont az időspórolás is, a GVH szerint az online árfigyelő ebben is segítséget nyújt, miután az elmúlt időszakban több kényelmi funkcióval is kiegészült, melyek segítik a gyorsabb tervezést és a hatékonyabb bevásárlást. Augusztus 30. óta érhető el a többfunkciós, szabadon összeállítható, megosztható bevásárlólista, amely használatával nem csak egy-egy termék árait lehetséges összehasonlítani, hanem személyesen összeállított bevásárlólisták árai alapján is rangsorolni lehet az egyes boltokat. A térképes boltszűrő funkció használatával pedig a vásárlók előre beállíthatják a kedvenc boltjaikat az oldalon, vagy szűrhetnek a közvetlen környezetükben, aktuális tartózkodási helyük közelében található boltok aktuális, napi kínálatában.