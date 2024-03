Március végén kezdődnek a húsvéti ünnepek, ám a boltok polcain már hetek óta sorakoznak a különböző csokoládéból készült édességfigurák. Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is rendkívül széles kínálatból válogathatnak a vásárlók. A korábbi néhány évben – a 2020-as Covid-járvány elejét kivéve – stabil volt az ünnepi édességforgalom, ezért a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Édességgyártók Szövetége szerint az idén is kedvező szezonban bízhatnak a hazai gyártók. Bár az inflációs időszak kezdete óta megfigyelhető, hogy a növekvő árak miatt általánosan kevesebb édességet vásárolnak a magyar emberek, a szakmai szervezetek reményei szerint ez a tendencia a húsvéti vásárlásokat nem érinti majd, így az elmúlt években megszokott forgalom várható.

A boltokban már hetek óta kínálják a húsvéti édességeket.

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A gyártók várakozásai szerint az ár-érték arány az idén minden eddiginél jobban befolyásolja majd a keresletet, a vásárlók kétszer is meggondolják, milyen terméket választanak a pénzükért.

A gyártók abban bíznak, hogy a vásárlók továbbra is a minőségre szavaznak majd, így a különböző, alacsonyabb élvezeti értékkel bíró, kakaómasszából készült termékek helyett a legtöbben a valódi csokoládét választják majd.

Ahogyan a korábbi években, úgy várhatóan az idén is a csokinyuszi és a csokitojás lesz a legkelendőbb portéka, bár a gyártók emellett számos érdekességgel és innovatív termékkel várják a fogyasztókat. Kedveltek a különböző ajándékcsomagok, amelyekben többféle édesség vagy akár kisebb-nagyobb játékfigura is található. A csokoládéfigurák mellett népszerűek a különböző cukorkák is. De nemcsak az ünnepre készülnek a gyártók fejlesztésekkel: új ízek, új formák, új receptúrákkal készült édességek kerülnek piacra. A szakmabeliek szerint nagy lehetőség rejlik a különböző funkcionális vagy mentes édességekben, emellett a gyártók egyre nagyobb hangsúlyt helyeznek az innovatív csomagolások fejlesztésére is.