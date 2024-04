Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, a kormányzat a hét második felében ülteti asztalhoz a Mol és a Magyar Ásványolaj Szövetség képviselőit.

Arról suttognak a banki elemzők, hogy újabb üzemanyagár-sapka jöhet – a Molnak mindenképp fájni fog (Fotó: Shutterstock)

Az üzemanyag-kereskedelem meghatározó szereplőit egészen pontosan Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter fogadja. Nem újkeletű egyeztetésekről van szó, ilyenre legalább kétszer dokumentáltan is sor került korábban. Azonban a mostani találkozó annyiban mégis rendkívüli, mert Nagy Márton előre jelezte,

úgy látják, a magyar üzemanyag ára elcsúszott a régióhoz képest.

Volt egy megegyezésünk a Magyar Ásványolaj Szövetséggel. A megállapodásban foglalt régiós középmezőnynek megfelelő áraktól elcsúsztak a magyar üzemanyagárak az elmúlt időszakban – hívta fel a figyelmet a tárcavezető.

Mennyit drágult az üzemanyag Magyarországon?

Hogy pontosan mikor jön létre az olajipar szereplőivel való találkozó, azt egyelőre nem ismert. Azonban a közvélemény és a szakma érdeklődését is kiváltotta a közelgő esemény. Már csak azért is, mert a 480 forintos hatósági benzin- és dízelár 2022 decemberi kivezetése óta újra és újra felmerül, hogy vajon dönt-e valaha úgy a kormány, hogy visszahozza az intézkedést. Ennek most van is apropója, hiszen az idén eddig, tehát januártól mostanáig nagykereskedelmi szinten

a literenkénti benzinár 105, a dízelár pedig 85 forinttal nőtt,

jóllehet ebből 41 forint a kötelező januári jövedékiadó-emelésre vezethető vissza. Ezt leszámítva 64 és 44 forint plusz figyelhető meg a benzinnél, illetve a dízelnél. A nagyjából 80-100 forint körüli literenkénti drágulás azt jelenti, hogy egy átlagos, 50 literes tankolás 4000-5000 forinttal kerül többe most, mint tavaly decemberben.

Arról suttognak a banki elemzők, hogy újabb benzinárstop jöhet

A benzinárstop árnyéka (réme) olyannyira erős, hogy iparági szakértők is nyíltan beszélnek róla. Az Erste kedd reggeli piaci elemzésében arról írt, hogy "vannak olyan szóbeszédek, amelyek szerint újabb ársapka lesz". Ugyanakkor úgy folytatták a gondolatmenetet, hogy szerintünk ennél valószínűbb, hogy

önkéntes árcsökkentésre szólítja fel a feleket Nagy Márton.

Szerintük ha nem is lesz újabb benzinárstop, az üzemanyagár csökkentése is mindenképpen negatív hír a Mol-ra nézve. Még akkor is, ha az ideiglenes árcsökkentés csak elhalasztja a magasabb árakat. Hogy végül mi történik a kormány és az olajszereplők tárgyalásán és melyik forgatókönyv következik be, az rövidesen kiderül. A nemzetgazdasági miniszter azt mondta, a beszélgetésről tájékoztatni fognak és nagy híve annak, hogy minderről értesüljenek az állampolgárok.

"Az üzemanyagárak nem csak az uráli típusú olajárakat követik le. Van benne profittartalom és sok más elem. Amikor tárgyalunk, akkor ezeket a tényezőket – többek között a profitmarzsokat – vizsgáljuk, hogy indokolt-e, és ezek más szomszédos országokban hogyan alakulnak" – fogalmazott az Indexnek. A Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára, Grád Ottó pedig azt bocsátotta előre, hogy a miniszter által is hivatkozott megállapodásban nem szerepelt konkrétum a kiskereskedelmi árakkal kapcsolatban, de a piaci lehetőségek figyelembevételével igyekeznek a korábbi évek átlagos szintjére hozni és azon tartani a hazai üzemanyagárakat.