Egy hét szünet után újra drágul Magyarországon az üzemanyag ára – derült ki a Holtankoljak.hu friss adatközléséből. Legutóbb március 27-én, húsvét előtt érkezett hír a benzin és a dízel árának változásáról.

Ez fájni fog: jócskán drágul az üzemanyag Magyarországon – péntektől lép életbe az új árazás (Fotó: Róka László / MTI)

Az üzemanyagár-figyelő blog most arról számolt be, hogy péntektől nagykereskedelmi szinten tovább emelkednek a hazai üzemanyagárak. Ez leginkább a forint romlásának és a Brent típusú olajár megugrásának tudható be. Mindkét faktor látványosan romló trendet mutat, így összességébe még örülni is lehet, hogy nem kétszámjegyű árváltozás következik. Merthogy

a benzin esetében bruttó 4 forintos,

míg a gázolajnál bruttó 7 forintos drágulás áll be literenként a hét második felében.

Miután az tapasztalható, hogy a nagykereskedelmi árváltozásokat a kiskereskedelem, tehát a benzinkutak is lekövetik, így az átlagárak az alábbiak szerint alakulhatnak április 5-től:

95-ös benzin – 645 Ft/liter,

gázolaj – 652 Ft/liter.

Mennyivel drágább most tankolni Magyarországon, mint 2023-ban?

Fontos hangsúlyozni, hogy átlagárakról van szó, amelyektől a tényleges kiskereskedelmi árazás jellemzően pár forinttal eltérhet. Pillanatnyilag – és ez tehát csütörtök éjfélig így is marad – a 95-ös benzin átlagára 641 forint, a gázolajé 645 forint literenként. Lapunk tapasztalatai szerint a jellemző kiskereskedelmi ár a töltőállomásokon ettől néhány forinttal elmarad. Az autópályák mellett viszont nagyjából 50 forinttal drágább az üzemanyag literje.

Hogy a most bejelentett nagykereskedelmi áremelést pontosan hogyan alkalmazzák péntektől a benzinkutak, az kiderül, mindenesetre az idén eddig, tehát januártól mostanáig nagykereskedelmi szinten

a literenkénti benzinár 102, a dízelár pedig 79 forinttal nőtt,

jóllehet ebből 41 forint a kötelező januári jövedékiadó-emelésre vezethető vissza. Ezt leszámítva 61 és 38 forint plusz figyelhető meg a benzinnél, illetve a dízelnél. A nagyjából 80-100 forint körüli literenkénti drágulás azt jelenti, hogy egy átlagos, 50 literes tankolás 4000-5000 forinttal kerül többe most, mint tavaly decemberben.