Tömegek járnak Szlovákiába vásárolni, és nemcsak benzinért

Egyre több honfitársunk jár át Szlovákiába bevásárolni, hogy az alacsonyabb árak előnyeit kihasználja, sőt az erről szóló Facebook csoportban különböző tippeket is olvashatnak az érdeklődők, de csoportok is szerveződnek azért, hogy megosszák az üzemanyagköltségeket, ezzel is javítva a bevásárlótúra megtérülését.

A bevásárlóturizmus egyik népszerű célpontját jelenik a szlovákiai Billa üzletek / Fotó: Shutterstock

Költenek a magyarok, csak Szlovákiában

Az egyik népszerű Facebook-csoportnak már több mint 60 ezer tagja van és az abban szereplő posztok szerint többen akár a határtól 100 kilométerre is érdemesnek tartják az útnak indulást az alacsonyabb árak reményében. Az egyik bejegyzés szerint a révkomáromi Kaufland parkolójában az autók 70 százaléka volt magyar rendszámú egy hétvégén.

A csoport tanúsága szerint főként a határmenti Kaufland üzletek a legnépszerűbbek, de a bevásárlóturisták kedvelik a szlovák Billa vagy Lidl-üzleteket is. A bejegyzések mindemellett segítséget is nyújtanak a legközelebbi olcsó üzletek megtalálásában, akár az ország keleti, akár az ország nyugati részéről vágnak neki a bevándorlásnak az érdeklődők. De