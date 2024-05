Nem történik újabb változás a magyar üzemanyagárakban – derült ki a Holtankoljak friss adatközléséből.

Üzemanyag: befagyasztották az árakat a magyar kereskedők – hétfőig kivárnak / Fotó: Havran Zoltán

Az üzemanyagár-figyelő blog szerint péntektől a hazai üzemanyagárak már várhatóan nem változnak, ugyanis arról érkeztek hírek, hogy

ezúttal nem nyúlnak hozzá a nagykereskedelmi árakhoz.

Miután a hét utolsó munkanapja ezúttal a hónap utolsó napja is egyben, így a fenitek alapján az alábbi üzemanyagárakkal zárul a május:

95-ös benzin – 600 forint/liter,

gázolaj – 603 forint/liter.

Fontos hangsúlyozni, hogy átlagárakról van szó, amelytől az egyes benzinkutak árszintje jóval eltérhet. Van olyan töltőállomás Magyarországon, ahol 575 forint körül mérik a benzin és a dízel literjét, de olyan is, ahol 680 forint fölött. A Világgazdaság tapasztalatai szerint a jellemző ár a benzin és a dízel esetében is 600 forint alatt van és az 590–599 forint közötti tartományban mozog, miután mától, szerdától lépett hatályba a benzinnél egy literenkénti 4 forintos mérséklődés.

Mennyit drágult az üzemanyag 2024-ben?

Április közepétől – részben a kormányzat fellépésének betudhatóan – masszív árcsökkentés indult meg a hazai kutakon. Április 17-én még arról számoltunk be, hogy 95-ös benzin átlagára 650 forint per liter, a gázolajé pedig 647 forint. Vagyis másfél hónap leforgása alatt a benzin és a dízel is mintegy 50-50 forinttal lett olcsóbb. Ezzel együtt is januártól mostanáig nagykereskedelmi szinten

a literenkénti benzinár 70, a dízelár pedig 37 forinttal nőtt,

jóllehet 41 forint a kötelező januári jövedékiadó-emelésre vezethető vissza. Ezt leszámítva a benzinár 29 forinttal emelkedett, a dízelnél viszont 4 forintos mínusz figyelhető meg. A 40–70 forint körüli literenkénti drágulás után egy átlagos, 50 literes tankolás 2000–3500 forinttal kerül többe most, mint tavaly decemberben.