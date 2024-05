Üzemanyag: hétfőtől újabb árcsökkentést hirdettek meg a kereskedők – 600 forintos lélektani határnál a benzin és a dízel

Pünkösd hétfőn tovább csökkennek az üzemanyagárak – derült ki a Holtankoljak.hu friss tájékoztatásából.

Üzemanyag: hétfőtől újabb árcsökkentést hirdettek meg a kereskedők – lélektani határnál a benzin és a dízel / Fotó: Simon Móricz-Sabján / Világgazdaság Archive

Az üzemanyagár-figyelő blog szerint a jövő hét legelején

a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 3 forinttal csökken,

a gázolaj beszerzési ára pedig bruttó 4 forinttal kerül majd kevesebbe.

Így a járműtulajdonosok az alábbi átlagárakra számíthatnak a benzinkutakon:

95-ös benzin – 604 Ft/liter,

gázolaj – 601 Ft/liter.

Ugyanez vasárnap éjfélig 607, illetve 605 forint. Fontos hangsúlyozni, hogy átlagárakról van, amelyektől a jellemző árazás néhány forinttal eltérhet. A benzinnél 603, a dízelnél 601 forintos árazással találkozhatunk már most is a kutakon, de a 600 forint alatti literenkénti ár sem ritkaság. Vagyis a most bejelentett újabb üzemanyagár-csökkentés szinte biztosan azt jelenti, hogy

jövő héten hétfőtől 600 forint alatt alakul Magyarországon mind a benzin, mind pedig a dízel kiskereskedelmi ára.

Persze, autópályák mellett plusz 50 forint körüli felárral érdemes továbbra is számolni. De a jellemző üzemanyagárszint akkor is beesik a 600 forintos lélektani határ alá. Mindez annak köszönhető, hogy április közepétől – részben a kormányzat fellépésének betudhatóan – masszív árcsökkentés indult meg a hazai kutakon. Április 17-én még arról számoltunk be, hogy 95-ös benzin átlagára 650 forint per liter, a gázolajé pedig 647 forint. vagyis éppen

egy hónap leforgása alatt a benzin és a dízel is mintegy 50-50 forinttal lett olcsóbb.

Ezzel együtt is januártól mostanáig nagykereskedelmi szinten a literenkénti benzinár 74, a dízelár pedig 35 forinttal nőtt, jóllehet 41 forint a kötelező januári jövedékiadó-emelésre vezethető vissza. Ezt leszámítva a benzinár 33 forinttal emelkedett, a dízelnél viszont már 6 forintos mínusz figyelhető meg. A 30–80 forint körüli literenkénti drágulás után egy átlagos, 50 literes tankolás 1500–4000 forinttal kerül többe most, mint tavaly decemberben.