Reagált a Penny az olcsó importtojásokkal kapcsolatos kritikára

Ahogy azt a Világgazdaság korábban megírta, olcsó külföldi étkezési tojások jelentek meg a Penny Magyarország bolthálózatában. A Magyar Tojóhibrid-tenyésztők és Tojástermelők Szövetsége szerint ez inkorrekt hozzáállás, mert a belföldi tojáskínálat megfelelő, így az üzletlánc a számára szükséges tojásmennyiséget itthonról is be tudná szerezni. A Penny Magyarország most reagált az ügyre. Hangsúlyozták: nincsenek veszélyben a magyar tojástermelők.

A Penny Magyarország szerint nincsenek veszélyben a magyar tojástermelők / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

A Penny Magyarország reakcióját alább változtatás nélkül közöljük:

„A Penny Magyarország számára kiemelten fontos a lokális termelők és gazdák támogatása, hogy minél több hazai termék legyen elérhető üzleteiben, éppen ezért valamennyi magyar tojás beszállítóval is kapcsolatban áll.”

A folyamatos tárgyalásoknak köszönhetően a választék túlnyomó többségét jelenleg is magyar tojások teszik ki,

„ugyanakkor az ársapkás termékek esetében még fontosabb szempont

a vásárlók igényeinek teljes körű kiszolgálása,

a pénztárcabarát árak biztosítása, akár áruval is.

Fontosnak tartjuk, hogy ebben a nehéz gazdasági helyzetben enyhítsük vásárlóink terheit, így kizárólag olyan megállapodásokat kötünk meg, amelyek ezt a célunkat elősegítik. Jelenlegi kínálatunkban, a nyugati régióban érhető el import tojás, egy speciális, fehér héjú típus, amely a fogyasztók számára kedvező árponttal rendelkezik” – írják.