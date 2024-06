Általános üzemanyagár-csökkentés lép életbe a magyar benzinkutakon – derült ki a Holtankoljak friss adatközléséből.

Üzemanyag: bejelentették a nagy árcsökkenést – péntektől olcsóbb lesz a benzin és a dízel is / Fotó: Róka László / MTI

Az üzemanyagár-figyelő blog szerint ugyanis péntektől újra változnak a hazai üzemanyagárak,

a benzin és a gázolaj esetében is öt-öt forintos árcsökkenésről döntöttek a nagykereskedők.

Mindez nem meglepetés, ahogy arra lapunk kedden felhívta a figyelmet, az olaj jegyzése négyhavi negatív csúcsot ért el, és 77 dollárnál alakul hordónként. Ebből pedig az is következett, hogy a magyarországi üzemanyagár is lefelé korrigálhat. Miután ez az áresés várhatóan az üzemanyag-kiskereskedelemben is megjelenik, így a következő átlagárakra számíthatnak a járműtulajdonosok a hét utolsó munkanapjától:

95-ös benzin – 592 Ft/liter,

gázolaj – 598 Ft/liter.

Ugyanez jelenleg 597 és 603 forint, csütörtök éjfélig tehát ezek az átlagárak. Fontos hangsúlyozni, hogy átlagárakról van szó, amelyektől az egyes benzinkutak árszintje jóval eltérhet. Van olyan töltőállomás Magyarországon, ahol 575 forint körül mérik a benzin és a dízel literjét, de olyan is, ahol 680 forint fölött. A Világgazdaság tapasztalatai szerint a jellemző ár a benzin és a dízel esetében már most is 600 forint alatt van, és az 590–599 forint közötti tartományban mozog.

Mennyivel drágább most tankolni, mint 2023-ban?

A most bejelentett újabb 5-5 forintos üzemanyagár-csökkenés várhatóan azt jelenti majd, hogy pénteken megjelenhetnek az 580 forintos literenkénti üzemanyagárak Magyarországon. Ez kifejezetten jó hír folyasztói szempontból, hiszen szűk két hónapja még egészen máshogy nézett ki az árazás. Április közepétől viszont – részben a kormányzat fellépésének betudhatóan – masszív árcsökkentés indult meg a hazai kutakon. Április 17-én arról számoltunk be, hogy a 95-ös benzin átlagára 650 forint literenként, a gázolajé pedig 647 forint.

Vagyis azóta a benzin és a dízel is mintegy 60-60 forinttal lett olcsóbb.

Ezzel együtt is januártól mostanáig nagykereskedelmi szinten a literenkénti benzinár 62, a dízelár pedig 32 forinttal nőtt, jóllehet 41 forint a kötelező januári jövedékiadó-emelésre vezethető vissza. Ezt leszámítva a benzinár 21 forinttal emelkedett, a dízelnél viszont 9 forintos mínusz figyelhető meg. A 30-60 forint körüli literenkénti drágulás után egy átlagos, 50 literes tankolás 1800-3000 forinttal kerül többe most, mint tavaly decemberben.