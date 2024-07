Mere: a SPAR helyén nyílik az első orosz bolt Magyarországon

Ahogy azt a Világgazdaság még júniusban megírta, tényleg megérkezett Magyarországra az orosz boltlánc és javában készül az első bolt megnyitására.

Mere: a SPAR helyén nyit az első orosz bolt Magyarországon / Fotó: Shutterstock

Arról is beszámoltunk, hogy aláíráshoz közeli a szerződés Budapesten a IV. kerületben egy újpesti ingatlan bérléséről, ahogy Vácon és Szegeden is. Lapunk akkori információi szerint a legnagyobb eséllyel az újpesti lehet az első Mere bolt Magyarországon, amely ha minden ütemezetten halad és nincs több késlekedés, még az idén, de közel a 2024-es év végéhez megnyílhat.

Erre erősített most rá a egy újpesti helyi lap, az Újpesti szemle. Közlésük szerint az orosz diszkontlánc hamarosan megnyitja első magyarországi üzletét Újpesten, azon belül is Káposztásmegyeren. Idézik az Újpesti Hírmondó értesüléseit, amely a helyszín is már biztosnak tűnik:

a nemrég bezárt Spar üzlet helyén alakíthatják ki az új áruházat.

Ez már egy ideje üresen áll, így az új bolt megnyitása nemcsak a vásárlók számára jelenthet pozitív változást, hanem a helyi közösség számára is, hiszen új munkahelyeket teremt és hozzájárul a környék gazdasági fejlődéséhez. A Mere várhatóan az év második felében nyitja meg kapuit, az áruházlánc reményei szerint gyorsan a helyiek kedvelt bevásárlási helyszínévé válik majd.

Hány orosz boltot nyit a Mere Magyarországon?

A orosz bolt rendkívül alacsony árairól és egyszerű üzletpolitikájáról vált ismertté Oroszországban, illetve számos más európai országban. A magyarországi terjeszkedésének sikere ugyanakkor még erősen bizonytalan. Egyelőre csak arról lehet beszélni, hogy az orosz lánc három körben öt-öt, tehát összesen 15 üzletet alakítana ki Magyarországon.

Ennek megvalósítását ráadásul ahhoz köti a Mere, hogy a majd már átadott boltokat hogyan fogadják a hazai vásárlók. Éppen ezért időbeli korlát nincs is megszabva, csak az, hogy az első etapban Budapesten és az agglomerációjában kezdenék meg a működésüket, majd a vidéki nagyvárosok következnének, végül pedig a kisebb településeken is megjelennének.

A Mere magyarországi stratégiáját közelről ismerő, éppen ezért neve elhallgatását kérő forrásunk arra is felhívta a figyelmet, hogy az oroszok távlati, 5-10 éves célkitűzése, hogy legfeljebb száz Mere boltból álló hálózatot hozzanak létre.