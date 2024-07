Új Lidl–bolt: kígyózó sorok várták a nyitást – ilyen üzlet még nem volt Magyarországon, és lehet, hogy nem is lesz több

A múlt héten futott végig a magyar sajtóban, hogy eddig soha nem látott boltot nyit a Lidl Magyarországon.

Új Lidl-bolt: kígyózó sorok várták a nyitást – ilyen üzlet még nem volt Magyarországon / Fotó: Facebook

Ahhoz képest, milyen kuriózumról van szó, a Lidl egyáltalán nem verte nagy dobra a fejleményt, de azért gondoskodott róla, hogy nyilvánosan is megjelenjen az erre vonatkozó információ. A szemfülesek július első hetében vették észre a legnagyobb magyarországi boltlánc aktuális akciós újságjában, hogy július 11-én megnyitja kapuit a Lidl Parkside üzlete a biatorbágyi Premier Outletben. Ez a hír pár nappal később a bolt közösségi médiás felületén is megjelent.

Így is történt, múlt csütörtökön megnyílt az első magyarországi Parkside mintabolt, amelynek a fogadtatása minden várakozást fölülmúlt.

Új Lidl-bolt: kígyózó sorok várták a nyitást

Beszámolók szerint

százméteres sorok alakultak ki, és csak több óra várakozást követően lehetett bejutni az üzletbe.

„A Parkside-bolt nyitását reggel 10 órára hirdették meg, én 9:45-kor álltam be a több száz méteres sorba. Így 13:30 kor sikerült bejutnom, három és fél óra várakozás után. Látszik, hogy fel voltak készülve a tömegre, mivel egy teljes raklap ásványvizet is kikészítettek, amit az ott dolgozók folyamatosan osztogattak a sorban állóknak. Árukészlettel is nagyon fel voltak készülve, az üzlet mögött nagyjából 15-20 megpakolt raklap volt. Én amikor bejutottam, akár azt is hihettem volna, hogy az első vásárló vagyok a boltban, mivel nagyon szépen tele volt áruval” – írja az egyik vásárló, aki ott volt a Parkside nyitásánál.

Péntekre aztán valamennyire normalizálódott a helyzet, de továbbra is arról érkeztek jelzések, hogy néhány tízperces várakozásra szükség volt a boltba való bejutáshoz. A nagy sikert látva fel is merült a kérdés, hogy vajon a Lidl tervez-e még önálló szerszám- és kisgépszaküzletet nyitni az országban, már csak azért is, mer a közösségi médiás aktivitás látva a főképp hobbifelhasználóknak szánt termékeknek komoly rajongótábora alakult ki.

Ilyen Lidl-üzlet még nem volt Magyarországon és lehet, hogy nem is lesz több

Lapunk ezért megkereste a boltot, és arról érdeklődtünk:

mekkora beruházásról és mekkora alapterületű boltról van szó?

Hány főt foglalkoztatnak az új boltban?

Terveznek-e további ilyen üzletet, üzleteket nyitni Magyarországon?

A Parkside termékek idővel kikerülhetnek-e a hagyományos Lidl-élelmiszerboltok kínálatából?

Hogyan fogadták a vásárlók a boltnyitást, mekkora forgalmat tapasztalnak az első napon, megfelel-e ez a várakozásaiknak?

A Lidl Magyarország válaszában közölte, hogy a biatorbágyi Premier Outlet területén nyílt Parkside szaküzlettel öt új munkahelyet teremtett. Az is kiderült, hogy a több mint száz négyzetméter alapterületű szaküzlet a Lidl által üzemeltetett kereskedelmi egység, és a vállalat saját márkás Parkside termékeire specializálódott.