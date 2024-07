Így áll a magyar üzemanyagok ára a régiós országokhoz képest

Üzemanyag: új árcsökkentést jelentettek be szombattól A benzin és a dízel nagykereskedelmi árát is csökkentik, ráadásul ugyanannyival. Az üzemanyag egy hét alatt érezhetően olcsóbb lett, de az is igaz, hogy az autósok nem kapják meg a teljes árcsökkentést, mert a felét a benzinkutak megtartják maguknak.