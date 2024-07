Megállt az üzemanyagár-csökkenés Magyarországon – derült ki a Holtankoljak.hu friss adataiból.

Üzemanyag: kihirdették a szombati árakat – ebben most nincs sok öröm / Fotó: Cseh Gábor/Mediaworks

Az üzemanyagár-figyelő blog szerint ugyanis szombaton már nem változik sem a benzin, sem a gázolaj nagykereskedelmi ára. A kutakon jelenleg aktuális árak a következők:

95-ös benzin: 607 Ft/liter,

gázolaj: 614 Ft/liter.

Fontos hangsúlyozni, hogy átlagárakról van szó, amelyektől az árak néhány forinttal lefelé és felfelé is eltérhetnek.

Üzemanyag: bejelentették, mennyiért lehet tankolni szombattól – nincs benne öröm

Ez egyúttal azt is jelenti, hogy sorozatban hatszori üzemanyagár-csökkenést követően megáll az a benzin és a dízel árának mérséklődése. Ebben most sok öröm nincs, pláne hogy a globális piaci folyamatok alapján akár további áresés is lehetséges lett volna.

A dollár-forint váltás mostanra 360 forintra erősödött a szerda 363 forint fölötti szintről. A Brent olaj ára még látványosabban zuhant: egy hét alatt 85-86 dolláros szintről jött le 81 dollár magasságáig. Akárhogy is, ezúttal megállt a magyar üzemanyag-kereskedők árcsökkentése.

De még így is 18 és 27 forinttal mérséklődött a benzin és a dízel június 11. óta. Előtte viszont sorozatban tízszer emelték az árakat, így június 14. és július 4. között a benzin nagykereskedelmi ára 26, a dízelé 39 forinttal nőtt. Összességében januártól mostanáig (hangsúlyozottan nagykereskedelmi szinten)

a literenkénti benzinár 68, a dízelár pedig 42 forinttal nőtt,

ebből 41 forint a kötelező januári jövedékiadó-emelésre vezethető vissza. Ezt leszámítva a benzinár 27 forinttal emelkedett, a dízelnél pedig 1 forint plusz figyelhető meg. Az 40-70 forint körüli literenkénti drágulás után egy átlagos, 50 literes tankolás 2000–3500 forinttal kerül többe most, mint tavaly decemberben.