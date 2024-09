Leárazási hullám az egyik legnagyobb magyarországi boltnál: százával csökkentették a termékek árát

Miután megszűnt a kötelező akciózás a boltokban, általános tapasztalat, hogy az eddig olcsón tartott termékek ára az egekbe szökött. Ezzel a Világgazdaság több cikkben is foglalkozott, a kormány és a Gazdasági Versenyhivatal pedig vizsgálatot rendelt el.

Leárazási hullám az egyik legnagyobb magyarországi boltnál: százával csökkentette a termékek árát / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Ezúttal az egyik legnagyobb magyarországi bolt ugyanakkor éppen ellentétes folyamatot jelentett be. A Tesco – amely a magyar piac harmadik legnagyobb szereplője a Lidl és a SPAR után – ugyanis azt közölte pénteken, hogy a kötelező akciózás kivezetése után is folyamatosan csökkenti árait, és az eddigiekhez képest

újabb több mint 900 gyakran keresett márkatermék árát tartja garantáltan tartósan alacsonyan.

És ez még nem minden. Az áruházlánc ugyanis azt is ismertette, hogy másik 600-nál is több olyan termék alapárába is jelentősen befektet, „amelyekről a vásárlók az áruk miatt eddig lemondani kényszerültek”. A Tesco így több ezer fogyasztási cikket (élelmiszer és nem élelmiszer jellegű) biztosít tartósan olcsón.

„Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a szabályozásoktól függetlenül előre tervezhető, olcsó bevásárlási lehetőséget kínáljunk vásárlóinknak. Nem szeretnénk, hogy az árak miatt kelljen kompromisszumot kötniük. Bízunk benne, hogy ez nem csupán a magyar családoknak jelent segítséget, de egyúttal ösztönzi a hazai belső fogyasztást, és hozzájárul a központi költségvetés áfabevételeinek növekedéséhez is” – értékelt Hevesi Nóra, a Tesco-Global Zrt. kommunikációs vezetője.

A Tesco szeptember 12-től kezdődően vont be újabb mintegy 900 árucikket az Árgarancia-programba. A leggyakrabban keresett márkatermékkel bővítette az eddig túlnyomórészt saját márkás termékekből álló, kedvezményes árú választékát, mint a Milka, a Haribo, a Nivea, a Törley, a Heineken, a Coca-Cola, a Pick, a Herz, a Chio vagy az Ariel.

Emellett a magyarok számára legfontosabb fehérjeforrások, a friss, pultos csirke- és sertéshús is garantáltan olcsó. Az áruházlánc ezzel összesen már majdnem 1700 termék esetében vállal garanciát arra, hogy ha valaki alacsonyabb áron jut hozzá ezekhez a termékekhez, visszafizeti neki a különbözetet.