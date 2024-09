Üzemanyag: nagy árcsökkentést jelentettek be Magyarországon – szombattól lép életbe

Jelentős üzemanyagár-csökkenés lesz szombattól – ez derül ki a Holtankoljak friss adatközléséből.

Az üzemanyagár-figyelő blog szerint a hét végén már nemcsak a benzin ára csökken, hanem a gázolajé is.

Szeptember 7-én a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 7 forinttal változik, a gázolajért pedig bruttó 4 forinttal fizetnek majd kevesebbet a kutak.

Már csak az a kérdés, hogy ezt az árelőnyt átadják-e a járművezetőknek a benzinkutasok. Ez holnap kiderül, mindenesetre az aktuális átlagárak jelenleg az alábbiak:

95-ös benzin – 594 Ft/liter,

gázolaj – 600 Ft/liter.

Ha a kutasok nem tartják maguknál a nagykereskedők által felszabadított részt, akkor a benzin átlagár jócskán 590 forint alá eshet, és végre a dízel is 600 forint alá megy. Fontos hangsúlyozni, hogy átlagárakról van szó, amelyektől a jellemző kiskereskedelmi árak néhány forinttal eltérhetnek.

Üzemanyag: nagy árcsökkentést jelentettek be Magyarországon – szombaton lép életbe / Fotó: MTVA / Bizományosi: Lapis Renáta

Összességében januártól mostanáig (hangsúlyozottan nagykereskedelmi szinten) a literenkénti benzinár 26 forinttal, a dízelár pedig 13 forinttal nőtt. Igaz, 41 forint a kötelező januári jövedékiadó-emelésre vezethető vissza. Ezt leszámítva a benzinár 15 forinttal mérséklődött, a dízelnél viszont már 28 forintos mínusz figyelhető meg.

A 20–30 forint körüli literenkénti drágulás után egy átlagos, 50 literes tankolás 1000–1500 forinttal kerül többe most, mint tavaly decemberben.

Ahogy azt a Világgazdaság szerdán előre jelezte, a most meghirdetett, nagyobb üzemanyagár-csökkenés nem meglepetés, mivel az olajjegyzés néhány nap leforgása alatt bezuhant. Jelenleg a Brent 73 dollár körül mozog, kedden még a 78 dolláros szinten toporgott. Kedvezően alakult a dollár-forint árfolyam is, az átváltás most éppen 354 forint, ami kedden ennél két forinttal gyengébb volt.