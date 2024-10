Lelassult, de még mindig részegesen drágul az üzemanyag Magyarországon – derült ki a Holtankoljak.hu hétfői adatközléséből.

Üzemanyag: keddtől megint drágul, de már nem mindenkinek – ezek az új literenkénti árak / Fotó: Shutterstock

Az üzemanyagár-figyelő blog arról számolt be, hogy holnaptól, keddtől csak a benzin beszerzési ára emelkedik. A nagykereskedők ugyanis úgy döntöttek, hogy

bruttó 3 forinttal drágítják, viszont a gázolaj árához nem nyúltak,

az változatlan marad. Ezzel az a sorozat megszakadt, hogy ötödjére is általános üzemanyagár-emelés menjen végbe, viszont a részleges drágulás még így is azt jelenti, hogy egymás után hatodjára is áremelést jelentettek be a magyarországi nagykereskedők. Ennek hatására az elmúlt két hétben a benzin nagykereskedelmi ára 26 és a dízelé is 26 forinttal nőtt.

Az aktuális átlagárak a múlt heti emelések után az alábbiak szerint alakulnak a benzinkutakon:

95-ös benzin – 600 Ft/liter,

gázolaj – 610 Ft/liter.

Ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy átlagárakról van szó, amitől a jellemző kiskereskedelmi árazás néhány forinttal eltérhet. Tapasztalataink szerint jelenleg a benzin literjét 598, a dízelét pedig 607 forint körül adják. Ez annak tudható be, hogy a kiskereskedők kisebb áremelést hajtottak végre, mint amennyiről a nagykereskedők döntöttek, tehát nem a teljes növekményt hárították át a járműtulajdonosokra. Ezért kérdés, mit lépnek keddtől: lenyelik vagy áthárítják az újabb áremelést.

Akárhogy is, összességében januártól mostanáig (hangsúlyozottan nagykereskedelmi szinten) a literenkénti benzinár 50, a dízelár pedig 33 forinttal nőtt. Igaz, 41 forint a kötelező januári jövedékiadó-emelésre vezethető vissza. Ezt leszámítva a benzinár tehát 9 forinttal drágult, a dízelnél viszont 8 forintos mínusz figyelhető meg.