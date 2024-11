A szinglik napja az új Black Friday

A kínai kereskedelmi cégeknél ezen a napon még mindig magasabb a forgalom az átlagosnál / Fotó: AFP

Az Alibaba arról írt, hogy mintegy 70 ezer kereskedő számolt be az eladások fellendüléséről, miután bevezette az ingyenes globális szállítást. Az utóbbi években feltűntek új kereskedelmi platformok, mint a Shein vagy a Temu. Ezek egyre nagyobb fejtörést okoznak a világgazdasági szereplőknek. A Temut már több országban – így Magyarországon is – vizsgálat alá vonták az agresszív terjeszkedési stratégiája miatt.

A nyugati világban a szinglik napjához a Black Friday hasonlítható az év utolsó negyedében. Az Egyesült Államokból indult ki, ahol valóban hatalmas, akár 80-90 százalékos leárazások is voltak eleinte. Ám az elmúlt években ennek is megkopott a fénye, ahogy az ünnepi akciós időszak egyre tovább tart. A magyarországi kereskedők főként a 2010-es évek óta tartják a fekete pénteket, ám az idő előrehaladtával a fogyasztók itt is egyre kisebb akciókat tapasztalhatnak az online kereskedési platformokon és a boltokban.