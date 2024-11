Brutális akciózásba kezd az egyik legnagyobb online kereskedelmi oldal

Az eMAG több mint 1,3 millió ajánlatot készített elő, amelyek közül több mint 1 millió az „Az év legjobb ára nálunk” jelvényt viseli majd. Így 2024-ben tíz ajánlatból majdnem nyolcnál az eMAG-on az „Az év legjobb ára nálunk” felirattal lesz feltüntetve. Ezek az ajánlatok több ezer Marketplace partner ajánlatait is tartalmazzák – olvasható a cég közleményében.

Idén az eMagnál tíz ajánlatból majdnem nyolcnál akciózás lesz / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Az eMAG Black Friday november 15-én a kora reggeli órákban veszi kezdetét.

„Idén is azt látjuk, hogy a Black Friday nagyon jó alkalom a vásárlásra. A magyar vásárlók ismerik ezt a kampányt, és terveznek a legtöbb kedvezményt kínáló eseménnyel. Idén minden eddiginél több Marketplace partnerünkkel is együttműködve készültünk a Black Fridayre, hogy több mint egymillió ajánlatot kínálhassunk vásárlóinknak »Az év legjobb ára nálunk« megjelöléssel. 2024-ben először vásárlóink nemcsak a termékek árán, hanem a szállítási költségeken is spórolhatnak a Genius hűségprogramunk segítségével. Azok számára, akik egész évben erre a kampányra vártak, pénzügyi partnereink által kínált, 0% THM-mel elérhető akár 20 havi részletre való vásárlásra is lehetőséget biztosítunk az ügyfeleknek” – nyilatkozta Daradics Kinga, az eMAG Magyarország ügyvezető igazgatója.

Az eMAG közlése szerint aki most Genius éves előfizetést vásárol 4990 forintos áron, 5 darab, egyenként 1000 forint értékű eMAG-utalvány formájában kap pénzvisszatérítést, amelyet két darab, egyenként 1000 forint értékű Fashion Days-utalvány egészít ki.

Az idei Black Friday alkalmából az eMAG ügyfelei az OTP Bankkal, a Magyar Cetelem Bankkal és a Cofidis Magyarországgal együttműködve 20 hónapra szóló, 0 százalékos THM-mel igénybe vehető részletfizetési konstrukcióval vásárolhatják meg az eMAG, és a Marketplace platformon lévő kereskedők által kínált termékeket, amennyiben elérik a feltételekben meghatározott kosárértékeket és egyéb feltételek is teljesülnek.

Az eMAG Black Fridayen a vásárlók a platformon elérhető termékek széles választékából válogathatnak, megfelelően betervezett készletekből az eMAG és a Marketplace eladók ajánlatai közül:

4,5 millió kozmetikai és testápolási termék

3 millió hagyományos és elektronikus játék

1 millió ruházati termék

1 millió cipő és egyéb lábbeli

több mint 500 000 háztartási, kerti és barkácstermék

több mint 300 000 háztartási kisgép

több mint 200 000 okostelefon és intelligens technológiai termék

több mint 50 000 háztartási nagygép

több mint 50 000 laptop és IT-termék

Különleges termékek: