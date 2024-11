Hüledeznek az elemzők: olyat produkált a magyar gazdaság, amire álmukban sem gondoltak

A havi 1,4 százalékos szakadásért is elsődlegesen az üzemanyag-forgalom felel, de anélkül is számottevőnek tekinthető a 0,9 százalékos zsugorodás. Ebben az élelmiszer-forgalom hatását kell kiemelni: ebben a szegmensben 2,4 százalékos visszaesés történt s az árvízhelyzet számlájára is felírható.

A legutolsó, hasonlóan nagy árvíz 2013 júniusában sújtotta hazánkat, ekkor is látható volt, hogy az élelmiszer-forgalom visszaesett a megelőző hónaphoz képest, amelyet aztán jelentős felpattanás követett.

A különbség, hogy 2013-ban az üzemanyag-forgalom mellett a nem élelmiszer-forgalom is érdemben bezuhant. Most ez a szegmens tudott bővülni.

Az egyszeri hatások kifutásával októbertől ismét élénkülő kiskereskedelmi forgalomra számítunk, a jövedelmi helyzet javulása is ebbe az irányba hat. Várakozásaink szerint a kiskereskedelmi forgalom jövőre tovább bővülhet. A változatlanul dinamikus, 10 százalék körüli bérnövekedés az alacsony inflációval kiegészülve, a reálbérek emelkedése révén stabil alapot ad az óvatossági motívum oldására és így a fogyasztás fellendülésére – értékelt Molnár Dániel.