Bedőlhet egy népszerű üzletlánc, csődeljárást rendelt el a bíróság

A csődeljárási nyilvántartás adatai szerint a bíróság megindította a Bepon elleni csődeljárást. A csőd kihirdetését a cadcai székhelyű Glett nevű cég kérte, amelynek elsősorban fürdőruhákat árusít webshopjában – írta meg a Parameter.sk nyomán az Origo.

Csődeljárást rendeltek el a Beponnal szemben / Fotó: Wikipédia (illusztráció)

Több mint három évtizede működik a Bepon

A Bepon több mint 30 éve van jelen a szlovák piacon, jelenleg 44 üzlettel, köztük számos ismert bevásárlóközpontban. A harisnyák és zoknik mellett fürdőruhákat, pólókat és fehérneműt is árul. Legnagyobb beszállítói között van az olasz Golden Lady és a szlovák Tatrasvit. A cég a harisnyák piacvezető forgalmazójának tartja magát, írja a Regióny.sk.

Az ügyvezető, Peter Belis szerint a Glett kezdeményezése spekulatív.

„A Covid-járvány óta dolgozunk azon, hogy rendezzük az akkori pénzügyi nehézségeket. Hamarosan megoldást várunk. A Bepon évtizedek óta működő, stabil vállalat, amelynek egészséges üzleti alapjai vannak” – mondta Belis.

A portál szerint hasonló helyzetekben előfordulhat, hogy egy másik cég így próbálja kényszeríteni a tartozások behajtását. A Beponnak tetemes az adóssága, erről itt olvashat bővebben.

