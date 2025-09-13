Nagyobb, mint a Temu, óriási kínai e-kereskedő hálózza be Európát

A Magyarországon is jól ismert Temunál is jóval nagyobb forgalmú kínai e-kereskedelmi óriás, a JD.com tárgyalásokat folytat a brit Argos megvásárlására, a tulajdonos Sainsbury’s ezt meg is erősítette a The Telegraph című brit lapnak. A JD.com befonja Európát, korábbi hírek szerint a kontinensen is megveti a lábát.

A JD.com számára az Argos megszerzése ugródeszka lehetne egy nagy európa piacon / Fotó: AFP

Az ügylet még nem végleges, és akár kútba is eshet, mindenesetre a Sainsbury’s – amely már majdnem egy évtizede irányítja az Argost – úgy látja, a JD.com megjelenése felgyorsítaná a leányvállalat átalakítását „a vásárlók, a kollégák és a partnerek javára”.

A tárgyalások a lap forrásai szerint már hónapok óta folynak, a Sainsbury’s részéről egy „titkos csapat” egyeztet az eladásról, a JD.comot állítólag az EY könyvvizsgáló cég képviseli (a lapnak ezt nem erősítették meg).

A kínaiak jobban szállhatnak be, mint annak idején a Sainsbury’s, amely kilenc éve 1,1 milliárd fontot fizetett a láncért, amely a könyveiben jelenleg 344 milliós értéken szerepel.

A Nasdaqon is jegyzett JD.com korábban a Currys elektronikai kiskereskedő lánc körül is sürgölődött, de a megvásárlásától tavaly elállt. Az Argosnak elkélne a vérátömlesztés, nincs túl jó állapotban, mert a háztartási készülékek piaca komolyan megsínyli a fogyasztói bizalom visszaesését. A JD.com, a világ egyik legnagyobb kiskereskedője számára ugyanakkor széles kaput nyitna a brit piacra.

A JD.com a briteknél: az egyik legnagyobb kínai sikertörténetre készülnek

A JD.com már saját online brandjével is megjelent a piacon: ez a Joybuy, amelynek az internetes oldala az Argoséhoz sok vonásban nagyon hasonlít. A Joybuy megkezdte a menedzserek elcsenését is az olyan versenytársaktól, mint a Tesco, Ocado, Amazon, Lidl és a Holland & Barrett.

A JD.com új kereskedelmi igazgatója, Matthew Nobbs egy LinkedIn-posztban az idén azt írta, hogy készül „a betörésre a UK-be Kína egyik legnagyobb sikersztorija kedvéért”.

A kínai óriás nem csak az Egyesült Királyságban keresi a sikertörténetet Európában.

A kontinensen is elkezdte épíeni bázisait, beleértve egy 2500 négyzetméteres automatizált raktárat Lengyelországban, a német határ közelében. A nyáron 2,2 milliárd eurós ajánlatot tett a német elektronikai lánc Ceconomyra – emlékeztet a lap.