Nagyon vigyázzon: már az ismert webshop sem mindig az, aminek látszik! Lenullázhatják a bankszámlánkat

Magyarországon is megjelentek azok a csaló webáruházak, amelyek egyszerűen kikerülik a kétfaktoros hitelesítésű bankkártyák védelmi rendszerét. Olyan webshopot hoznak ugyanis létre, amely a megszólalásig hasonlít egy ismert online kereskedő weboldalához – hívja fel a figyelmet az Origo. A vásárlás menete is a hagyományos: a kiválasztott termék vagy termékek esetében felkínálják a bankkártyás fizetés lehetőségét.
Ám hiába utaljuk el a vételárat, az áru soha nem érkezik meg, viszont a bankkártyáról folyamatosan kezdenek eltűnni 60-70 eurós, 20-30 ezer forintos összegek, mindenféle hitelesítés nélkül. A trükk, hogy a lekérés unión kívüli bankból érkezik, ahol már nem kötelező a kétfaktoros hitelesítés. Jelesül például Ciprus legnagyobb városából, Limasszolból – foglalja össze a Privátbankár a csalási módszer lényegét.
A bankok tájékoztatása szerint az utóbbi időben nagyot nőtt az ilyen típusú csalások száma, amit nem nagyon reklámoznak, hiszen akkor beismernék, hogy immár igen sérülékeny lett a kétfaktoros hitelesítés biztonsága.
Az ügyfél számára ilyenkor az az egyedüli megoldás, hogy új bankkártyát igényel, aminek pluszköltsége van, ráadásul egy bizonyos átfutási időre is fel kell készülni, amíg megérkezik a banktól. Addig pedig nem lehet kártyával fizetni.
Ezt az átverési lehetőséget kikerülendő, egyes bankok egyszer használatos bankkártyával teszik biztonságosabbá az online vásárlást. Ezek a kártyák különösen hasznosak lehetnek kevésbé ismert webáruházakban, külföldi fizetési felületeken vagy egyszeri online vásárlások esetén. A megoldás 100 százalékos hatékonysággal zárja ki azokat a gyakori csalástípusokat is, amikor a vásárló – gyakran a rejtett, apró betűs feltételek miatt – akaratán kívül rendszeres fizetési kötelezettséget vállal.
A fizetési biztonságot tovább növeli, hogy a tranzakciók indításához – amennyiben a kereskedő rendszere támogatja – erős ügyfél-hitelesítés szükséges.
A kártya az első sikeres vásárlás után automatikusan megszűnik, így sem ismételt terhelés, sem illetéktelen használat nem lehetséges.
A Gránit Bank például a napokban jelentette be, hogy új digitális szolgáltatással erősíti az online vásárlások biztonságát. A mobilalkalmazásban néhány másodperc alatt létrehozható, egyszer használatos kártya kizárólag egyetlen tranzakció lebonyolítására alkalmas, amelyet követően automatikusan megszűnik – így csökkentve a kártyaadatokkal való visszaélés lehetőségét.
Az igénylés gyors és egyszerű, ráadásul több számla esetén lehetőség van annak kiválasztására is, hogy melyik számlához kapcsolódjon az ideiglenes kártya, amely lehet akár devizaszámla is. Amennyiben az ügyfél rendelkezik Gránit Bank hitelkártyával, az egyszer használatos kártyával annak terhére is vásárolhat.
Persze több olyan alapszabály is van, amit érdemes betartanunk, ha biztonságosan szeretnénk vásárolni az interneten. Ezek egyike, hogy olyan webshopot válasszunk, amelynek háttere átlátható:
vagy ezek nemléte, mind-mind árulkodó jel lehet arra vonatkozóan, hogy megbízható vállalkozással van-e dolgunk.
Technikai oldalról nézve alapelvárás a titkosított kapcsolat.
Ha a böngésző címsorában nem látjuk a lakat ikont, vagy a cím nem „https” előtaggal kezdődik, akkor ne adjuk meg az adatainkat. Ugyanígy fontos, hogy a fizetési felületen jól ismert, megbízható szolgáltatók jelenjenek meg, és ne egy beágyazott, gyanús űrlap kérje el a kártyaadatokat. Minderről ebben a cikkben olvashat bővebben.
