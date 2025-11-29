Deviza
Sorra alakulnak át a budapesti plázák és pozicionálják újra magukat

Nemrég érkezett a bejelentés a főváros legrégebbi bevásárlóközpontjának számító Duna Plaza felújításáról. A több mint 25 éve működő Lurdy Házban pedig az elmúlt időszakban közel hárommilliárd forintos beruházás eredményeként megújultak a belső terek, bővültek és korszerűsödtek a szolgáltatási funkciók, valamint energiahatékony üzemeltetési megoldások valósultak meg azzal a céllal, hogy működése, műszaki rendszerei és szolgáltatási kínálata igazodjon a jelenkori bevásárló- és szabadidőközpontok elvárásaihoz.
Világgazdaság
2025.11.29, 16:15

A Lurdy Ház közvetlen környezete, a IX. kerület az elmúlt években látványos változáson ment keresztül: új irodaházak és lakóingatlanok jelentek meg, ami átrendezte a helyi ingatlanpiaci viszonyokat, ugyanakkor új beruházási és növekedési lehetőségeket is teremtett. A ház erre tudatos újrapozicionálással reagált: ma már komplex bevásárló-, iroda- és szabadidőközpontként működik, és a látogatók egyre nagyobb hányada érkezik szolgáltatások, sportélmények és közösségi programok miatt – írta meg az Origo.

Lurdy Ház
A Lurdy Ház ma már a hagyományos bevásárlóközponti funkció mellett teljes értékű szabadidő- és szolgáltatóközpontként is definiálható / Fotó: Lurdy Ház

A bevásárlóközpontban ma a legnépszerűbb funkciók közé tartozik a 2500 négyzetméteres prémium fitnesz- és edzőterem, az 1000 négyzetméteres falmászóközpont, a felújított food court, a regenerációs és krioterápiás központ, és rövidesen itt nyílik meg Budapest egyik legmodernebb és legjobban felszerelt küzdősportcentruma. A kínálatot mozi, rendezvényközpont, játszóház és thai masszázscentrum egészíti ki, és természetesen számos ismert nemzetközi kiskereskedelmi márka üzlete működik a Lurdyban.

A Lurdy Ház ma már a hagyományos bevásárlóközponti funkció mellett teljes értékű szabadidő- és szolgáltatóközpontként is definiálható

 – mondta a megújult épület sajtóbejárásán Szilágyi Csaba, a Lurdy Ház ügyvezető igazgatója, aki szerint a fővárosban a bevásárlóközpontokra az alapterületet tekintve összességében túlkínálat jellemző.

Részben megújuló energiára épülő működés a Lurdy Házban

A közel 90.000 négyzetméter alapterületű, 1998-ban épült komplexum az elmúlt években teljes energetikai modernizáción esett át. A fejlesztések egyik legjelentősebb eleme a tetőre telepített napelempark, amely annyi energiát termel, ami 250–300 háztartás éves elektromosenergia-fogyasztásának felel meg. Működésének köszönhetően évente 400–450 tonna széndioxid-kibocsátás takarítható meg – derül ki a bevásárlóközpont közleményéből.

A Lurdy Ház energetikai megújulásának másik pillére az új hőszivattyús rendszer, amely az épület saját hőmérséklet-különbségeit alakítja át hasznos energiává. Ezeket egészíti ki a korszerű épületfelügyeleti automatika, amely az egyes irodákban és üzletekben lehetővé teszi a helyiségenkénti hőmérsékletszabályozást, miközben a közös területek és az egész épület fűtési–hűtési rendszerét központilag irányítja. 

Ennek köszönhetően a ház jóval hatékonyabban és energiatakarékosabban működik.

A fejlesztési program során mindezek mellett hővédő fóliákkal borították be a nagy üvegfelületeket, 100 százalékban LED-es, automatizált világítási rendszert alakítottak ki, CO₂-érzékelővel vezérelt légtechnikai megoldásokat alkalmaznak, víztakarékos szanitereket szereltek fel és átálltak a teljes körű szelektív hulladékkezelésre, saját válogatóasztallal. A Lurdy Ház megújításával kapcsolatban és a Duna Plaza rekontrukciójáról tett bejelentésről itt olvashat további részleteket. 

 

 

