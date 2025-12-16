Kiderült, kik a hazai kereskedelem királyai az idén

A Trade magazin minden évben díjazza a kereskedők eredményes munkáját, legyen szó csak egy értékesítési pontról, vagyis egy üzletről, vagy akár több üzletből álló üzletláncról. Az Év Kereskedője 2025 versenyre a korábbi évekhez hasonlóan kizárólag elektronikusan benyújtott pályázatokkal lehetett jelentkezni, de még több kategóriában, hogy tovább bővülhessen a résztvevők köre – számolt be róla az Origo.

Idén már 11. alkalommal osztották ki az Év Kereskedője díjakat / Fotó: Vémi Zoltán

Az Év Kereskedője 2025 verseny szempontjai

A versenyen olyan üzletek indultak, ahol az értékesítési koncepciónak leginkább megfelelő a dizájn, a célcsoport igényeivel harmonizál a külső és belső bolti megjelenés, az árubemutatás, a személyzet, a kiszolgálás, és mindez visszaköszön a kommunikációban is. Az üzletek profiljában nem volt megkötés, lehetőséget kapott minden működő kategória, az élelmiszerbolttól a könyvesbolton át a nemzeti dohányboltokig éppúgy, mint a patikák, gyártói márkaboltok és a vendéglátóipari egységek is. Nevezhettek tulajdonosok vagy bérlők, építészek, dizájnerek, kivitelezők, közösen vagy önállóan.

Idén folytatódott az üzletláncok megmérettetése is, azonos kategóriákban, piaci eredmények, sikerek, fejlesztési célok és komplex működési értékelések alapján. A díjazáshoz pedig idén több különdíj-felajánló is csatlakozott.

Ebben az évben újdonságként jelent meg az üzletlánci portfólió, amely lehetőséget adott a kereskedelmi láncoknak arra, hogy önálló pályázatban mutassák be egyedülálló és sokszínű termék- vagy szolgáltatásportfóliójukat, amely megkülönbözteti őket a piacon, és segít kitűnni a mindennapi versenyben.

A neves szakmai zsűri bírálata mellett idén is volt lehetőségük a vásárlóknak is kiemelni kedvencüket egy-egy közönségdíjjal mind a pályázó helyek, mind a láncok körében.

A kategóriagyőzteseken, közönségdíjasokon kívül születtek abszolút nyertesek is, akik a legtöbb pontot kapták a zsűritől. Idén három különdíjat először hirdettek meg.

Az Év Kereskedője verseny pályázói közül a legjobb értékeléssel végzett értékesítési pont képviselője átvehette a Store of the Year Hungary, vagyis az Év Üzlete 2025 díjat, míg az üzletláncok közül a legeredményesebbek a Retailer of the Year, vagyis az Év Kereskedője 2025 címet is.