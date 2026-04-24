JYSK Magyarország
IKEA Magyarország
Bécsi út

Újranyitott a magyarok egyik kedvenc bútoráruháza, teljes mértékben modernizálták

Újranyitott a Jysk fővárosi, Bécsi úti áruháza, amelyet az új vállalati koncepció jegyében modernizáltak. Egyúttal tovább növelték a több mint ezer négyzetméter alapterületű üzlet belső terét.
Világgazdaság
2026.04.24, 16:55
Frissítve: 2026.04.24, 17:22

A Store Concept 3.0-t 2018-ban mutatták be, és ennek nyomán a modernizáció évek óta zajlik mind globális szinten, mind Magyarországon: mára több mint 2000 Jysk-üzlet viseli magán az üzletkoncepció jegyeit, az új, innovatív áruházak nyitása mellett a meglévő üzletek átalakítása is folyamatos – írta meg az Origo.

Újranyitott a Jysk Bécsi úti áruháza / Fotó: Jysk.hu

Új koncepció a Jysknél

A Bécsi úti áruház megújítása is ide sorolható, amelynek eredményeként az áruház mérete is bővült, és a fejlesztések legalább 25 százalékkal csökkenthetik az energiafogyasztást.

Az üzlettér kialakítása is átalakult: a kiegészítőket bemutató területen kevesebb padlómodul kapott helyet, ezek azonban magasabb, 2,2 méteres kialakítást kaptak.

A 3.0-s koncepció további kiemelt újdonsága a matracstúdió: már nem csupán tanácsadással, hanem terméktesztelési lehetőséggel is segítik a vásárlókat abban, hogy a számukra legkomfortosabb termékeket választhassák ki – írja a cég közleménye.

A T-fal-alapú enteriőrök segítik a vásárlókat abban, hogy könnyebben elképzeljék, hogyan illeszthetők be a termékek saját otthonukba. 

  • A kasszapult kialakítása is modernebbé és letisztultabbá vált, 
  • a navigáció szintén egyszerűsödött, 
  • és az olyan termékcsoportok is nagyobb területet kaptak, mint a szezonálisan frissülő dekorációs kellékek és kiegészítők.

Megújult a Soroksári úti IKEA

Nemrégiben a konkurens bútoráruházlánc, az IKEA alaposan átalakította Soroksári úti egységét, amely ezzel a világ legnagyobb, automatizált fulfillment áruháza lett. 

A többi IKEA-üzlettel ellentétben itt például az emeletre költözött a Piactér. A kiállítótér területe pedig lényegesen lecsökkent a korábbihoz képest, mert kellett a hely a robotizált raktárnak.

Több mint 300 digitális panel is került az épületbe, amelyek segítik az inspirálódást, de segítenek a navigációban is. 

Mindezek mellett az önjáró robottargoncáknak, illetve a plafonon, egy sínben közlekedő, kis műanyag ládáknak köszönhetően a humán erőforrás lényegesen tehermentesítve lett. Az áruház a saját bevallása szerint nem az embereket helyettesítette robotokkal, hanem a robotok csak kiegészítők, aminek hála sokkal effektívebb a munka: egy óra alatt 260 rendelést tudnak teljesíteni.  

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
