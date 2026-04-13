Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Tovább terjeszkedik a Lidl, nagy beruházásokat jelentett be a diszkontlánc

A Lidl tovább terjeszkedik az Egyesült Királyságban: összesen 600 millió fontos beruházással több mint félszáz új üzlet nyitását tervezi egy év alatt.
Világgazdaság
2026.04.13, 16:37
Frissítve: 2026.04.13, 17:05

A Lidl szerint ez lesz az idei év legnagyobb új boltnyitási hulláma a brit élelmiszer-kiskereskedelemben, amely közel 2000 új munkahelyet teremt – számolt be a Grocery Gazette nyomán az Origo.

Az Egyesült Királyságban bővít a Lidl / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A brit piacon erősít a Lidl

A tervezett nyitási helyszínek között szerepel többek között Abbots Langley (Watford közelében), Warrington és Thornbury, ahol már idén nyáron megnyitják kapuikat a boltok.

A Lidl közölte: 

a beruházás nemcsak az üzlethálózat bővítését szolgálja, hanem a regionális növekedést is erősíti. 

Az új boltok több lehetőséget teremtenek a brit beszállítók számára, mivel a lánc bővíti polckapacitását és logisztikai hálózatát. A Lidl jelenleg termékkínálatának mintegy kétharmadát brit beszállítóktól szerzi be – teszi hozzá a Trade Magazin.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
