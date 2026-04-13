Tovább terjeszkedik a Lidl, nagy beruházásokat jelentett be a diszkontlánc

A Lidl szerint ez lesz az idei év legnagyobb új boltnyitási hulláma a brit élelmiszer-kiskereskedelemben, amely közel 2000 új munkahelyet teremt – számolt be a Grocery Gazette nyomán az Origo.

Az Egyesült Királyságban bővít a Lidl / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A brit piacon erősít a Lidl

A tervezett nyitási helyszínek között szerepel többek között Abbots Langley (Watford közelében), Warrington és Thornbury, ahol már idén nyáron megnyitják kapuikat a boltok.

A Lidl közölte:

a beruházás nemcsak az üzlethálózat bővítését szolgálja, hanem a regionális növekedést is erősíti.

Az új boltok több lehetőséget teremtenek a brit beszállítók számára, mivel a lánc bővíti polckapacitását és logisztikai hálózatát. A Lidl jelenleg termékkínálatának mintegy kétharmadát brit beszállítóktól szerzi be – teszi hozzá a Trade Magazin.

