Káros anyagokat tartalmazhatnak a világhírű sportszermárka termékei, vizsgálat indult

Ha a vizsgálat megállapítaná, hogy a Lululemon sportruházata tartalmaz PFAS-t, az a márka egészségtudatos vásárlói számára a cég marketingüzenete alapján jókora meglepetést jelentene – írta meg az Origo.

Vizsgálat indult Amerikában a Lululemonnal szemben / Fotó: PIXBAR PHOTO

A Lululemon tagadja a főügyészség feltételezését

A Reuters tudósítása szerint a társaság ezt egyébként tagadja. „A Lululemon nem használ PFAS-t a termékeiben” – mondta a vállalat szóvivője, hozzátéve, hogy a 2023-as pénzügyi évben fokozatosan megszüntették ennek az örök vegyi anyagok alkalmazását, noha korábban korlátozott mértékben használták azokat a vízlepergető termékekben.

A főügyészség megvizsgálja a Lululemon tesztelési protokolljait és a tiltott anyagok esetleges használatát.

„Ha a Lululemon megsértette a texasi törvényeket, akkor felelősségre vonják” – írta a főügyész a bejegyzésében. A cég szóvivője kijelentette, hogy együttműködnek a hatósággal.

Az év elején fogyasztói panaszok miatt egyébként el kellett távolítaniuk a „Get Low" kollekciót a weboldalukról, és csak a felmerült problémák megoldása után folytathatták az online értékesítést.