BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Káros anyagokat tartalmazhatnak a világhírű sportszermárka termékei, vizsgálat indult

A texasi főügyész közölte, hogy vizsgálatot indított a Lululemon sportruházati céggel szemben, mert termékei esetlegesen tartalmazhatnak veszélyes, örök vegyi anyagokat. A márka nemrég nyitotta meg első magyarországi üzletét.
Ha a vizsgálat megállapítaná, hogy a Lululemon sportruházata tartalmaz PFAS-t, az a márka egészségtudatos vásárlói számára a cég marketingüzenete alapján jókora meglepetést jelentene – írta meg az Origo.

A Lululemon tagadja a főügyészség feltételezését

A Reuters tudósítása szerint a társaság ezt egyébként tagadja. „A Lululemon nem használ PFAS-t a termékeiben” – mondta a vállalat szóvivője, hozzátéve, hogy a 2023-as pénzügyi évben fokozatosan megszüntették ennek az örök vegyi anyagok alkalmazását, noha korábban korlátozott mértékben használták azokat a vízlepergető termékekben.

A főügyészség megvizsgálja a Lululemon tesztelési protokolljait és a tiltott anyagok esetleges használatát. 

„Ha a Lululemon megsértette a texasi törvényeket, akkor felelősségre vonják” – írta a főügyész a bejegyzésében. A cég szóvivője kijelentette, hogy együttműködnek a hatósággal.

An év elején fogyasztói panaszok miatt egyébként el kellett távolítaniuk a „Get Low" kollekciót a weboldalukról, és csak a felmerült problémák megoldása után folytathatták az online értékesítést. 

 

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu